Lo slip dress non smette mai di sedurre

Minimal, eterea, bellissima. Ospite d’onore al 40mo Festival Internazionale del Cinema di Santa Barbara, in California, Angelina Jolie ha scelto un abito stile sottoveste color perla e una giacca dell’Eveningwear Collection di Brunello Cucinelli.

Una scelta essenziale che rilancia lo slip dress in una versione più moderna, con tasche, spacco e scollatura morbida sul retro. Indossarlo fuori stagione ormai è un must per molte star. E la memoria corre direttamente agli anni ’90, quando questo genere di abito ha vissuto la sua epoca d’oro.

È stato Marc Jacobs a mostrarlo per primo in passerella nella primavera-estate 1993, indosso a Naomi Campbell e Yasmin Le Bon. Una collezione dallo spirito grunge e sovversivo che gli valse il licenziamento dal brand per il quale allora lavorava, Perry Ellis.

Negli anni a venire è stato amato da molte star, da Kate Moss a Lady Diana. E torna e ritorna nella moda, tanto che ognuno dovrebbe averne uno nel guardaroba: spalline sottili come spaghetti, in tessuto satinato e dal caratteristico scollo a V o morbido. Un cult da esibire. Dentro e fuori casa. Nello street style fino alle occasioni più mondane. Proprio come la Jolie.