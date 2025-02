Sexy e talentuoso lo è sempre stato. E oggi che Alessandro Gassmann compie sessant’anni, si conferma uno degli attori più amati d’Italia. Bello, dal grande fascino e con un sorriso irresistibile.

La carriera di un’icona

Nasce a Roma il 24 febbraio1965 dalla relazione tra Vittorio Gassman, uno dei padri del cinema e del teatro italiano e internazionale, e Juliette Mayniel, attrice francese. Debutta a soli 18 anni a fianco del genitore nel film Di padre in figlio. Sempre col padre studia recitazione presso la Bottega Teatrale di Firenze, proseguendo in seguito nel teatro fino a ottenere una parte per Pier Paolo Pasolini a teatro in Affabulazione. In età adulta, decide di recarsi all’anagrafe per cambiare cognome: essendo in origine Gassmann ma trascritto erroneamente in periodo fascista, Alessandro si riappropria così della sua forma originale. Nel 1992 approda al cinema insieme a Monica Bellucci nel film Ostinato destino. In seguito collaborerà a numerosi progetti sia in ambito cinematografico che teatrale con il suo amico e collega Gianmarco Tognazzi. Una carriera inarrestabile, la sua, fatta di un successo dopo l’altro sul piccolo e sul grande schermo e costellata da numerosi riconoscimenti, tra cui il David di Donatello per Caos Calmo. Senza dimenticare l’impegno nel sociale al fianco dell'UNHCR, costola delle Nazioni Unite che si occupa dei campi di rifugiati nel mondo e sui social (tramite Twitter sensibilizza per battaglie civili, ambientaliste e umanitarie)

Sex symbol corteggiato dalla moda

Mascella volitiva, capelli mossi scurissimi, sorriso smagliante, incarnato scuro, sguardo intenso e un'altezza di 185 cm, Alessandro non è mai passato inosservato nemmeno nel fashion system. Nel 1999 è scelto da Yves Saint Laurent come testimonial per la campagna pubblicitaria del profumo Opium. Due anni più tardi, nel 2011, anche Salvatore Ferragamo, incantato dal suo charme, lo fa diventare volto della fragranza maschile, Attimo pour Homme. Al suo passaggio le temperature si alzano, ma nessuna chance di conquistarlo. Dal 1998 è sposato con l'attrice Sabrina Knaflitz, dalla quale nello stesso anno ha avuto un figlio, Leo, oggi cantautore e attore.

Oggi vogliamo fare un tuffo nel passato meno recente e ricordarlo nelle sensuali pose del calendario Max: correva l’anno 2001. Scatti che sono una testimonianza della sua bellezza rimasta inalterata nel tempo. Per il suo compleanno, Alessandro ha dichiarato di desiderare un solo regalo: la gentilezza. Le sue parole ci ricordano che dietro al fascino della sua immagine si cela anche un uomo dall’animo nobile capace di parlare al cuore delle persone. E a noi piace proprio per questo. Auguri Alessandro e tantissimi successi… in calendario.