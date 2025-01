Agrigento capitale italiana della cultura 2025

Acqua, Aria, Terra e Fuoco. Parte dai famosi quattro elementi individuati nel V secolo a. C. dal filosofo Empedocle il programma per celebrare Agrigento capitale della cultura 2025. Alla base della visione dello studioso agrigentino due concetti: amore che tutto unisce e odio che tutto divide.

Seguendo le sue orme in questi 12 mesi artisti da tutto il mondo parteciperanno a progetti culturali basati ognuno su uno dei quattro elementi e sulla loro connessione. Una concezione antica e allo stesso tempo moderna, che si rinnova secondo prospettive e percorsi pronti per illuminare il patrimonio siciliano di Agrigento e dintorni, puntando all’innovazione, alla valorizzazione del territorio e della comunità, per una società basata su sostenibilità, inclusività e resilienza.

Casa Barbadoro, l’antica città di Eraclea Minoa, il Museo Archeologico della Badia e Castel Sant’Angelo a Licata, Monte Adranone, la Valle dei Templi, la Villa Romana di Durrueli a Realmonte sono solo alcuni dei luoghi ad Agrigento e provincia nei quali si svilupperà il programma culturale.

Tutto è pronto per sostenere e mostrare al mondo l’anima profonda della Sicilia.