Se n’è andato all'età di 65 anni, a Los Angeles, l'attore americano Val Kilmer, per tutti l’Iceman di Top Gun.

Secondo quanto riportato dalla figlia Mercedes al New York Times, Kilmer si sarebbe spento improvvisamente a causa delle complicanze di una polmonite.

Negli ultimi anni l'attore ha affrontato sfide personali importanti, tra cui la dura battaglia contro un cancro alla gola, diagnosticato nel 2014, da cui era però riuscito a guarire.

Il divo, con la sua resilienza e il suo spirito creativo ha continuato a essere fonte di ispirazione non solo per i suoi fan ma per generazioni intere.

Una carriera piena di successi: da Top Gun a Batman Forever

Nato a Los Angeles il 31 dicembre 1959 e cresciuto nella San Fernando Valley all'ombra di Hollywood, Kilmer è stato uno degli studenti più giovani mai ammessi al programma di recitazione della Juilliard School, a soli 17 anni.

È stato sposato con l'attrice britannica Joanne Whalley dal 1988 fino al loro divorzio nel 1996. Si erano conosciuti sul set.

Esordì come attore teatrale per poi diventare famoso a metà degli Anni '80, consacrato da quel fortunato ruolo di Iceman in Top Gun, nel 1986, che festeggerà a breve il suo trentennale.

Ma la sua carriera è costellata di stelle e grandi successi.

Nel 1995 Michael Keaton propone a Kilmer un altro ruolo diventato iconico, quello dell’uomo pipistrello in Batman Forever, lui accetta senza nemmeno leggere la sceneggiatura.

Un successo planetario con oltre 336 milioni di dollari raccolti in tutto il mondo.

Famose anche le sue interpretazioni negli Anni '90: dal cattivo scagnozzo di Robert De Niro in Heat, La sfida, al folle assistente di Marlon Brando in L'isola perduta fino al soave truffatore Simon Templar in Il Santo. E ancora il detective omosessuale Gay Perry in Kiss Kiss Bang Bang, nel 2005, omaggio di Shane Black al cinema noir.

L’ultima interpretazione in Top Gun: Maverick

In una scena di Top Gun: Maverick, nel 2022, era tornato a interpretare il personaggio che l'aveva consacrato nell'Olimpo di Hollywood.

Di nuovo a fianco dell'amico Tom Cruise, ancora nei panni di Iceman-Tom Kazinski, nonostante fosse provato dalla malattia. È stata la sua ultima interpretazione.

Nel film portava un foulard di seta al collo e faticava a parlare e scriveva al computer ciò che avrebbe voluto dire con la sua voce, ormai debolissima.

In quel dialogo struggente, Kilmer, osserva il vecchio amico con un sorriso malinconico, e scrive: "È tempo di andare oltre".

Quel ruolo di Iceman, glaciale "ganassa" metallico dal cuore d'oro, di cui tutti in fondo siamo innamorate, resterà indimenticabile.