Oscar, al via la 97ª edizione degli Academy Awards al Dolby Theatre di Los Angeles

Miglior Film

Anora di Sean Baker è considerato il favorito per la statuetta di Miglior Film. A contendergli il podio, Conclave di Edward Berger che potrebbe rappresentare una sorpresa grazie anche alla vittoria ai BAFTA. The Brutalist di Brady Corbet rimane un concorrente forte, da non sottovalutare.

Miglior Regia

Sean Baker sempre per "Anora" è in pole position per il premio alla Miglior Regia, forte del successo ottenuto ai Directors Guild Awards. Brady Corbet per "The Brutalist" lo tallona da vicino grazie, in particolare, all'innovativo utilizzo dell'intelligenza artificiale nel processo creativo del film.

Miglior Attore Protagonista

Adrien Brody per The Brutalist è sicuramente il favorito anche se Timothée Chalamet per A Complete Unknown ha recentemente guadagnato terreno, soprattutto dopo la vittoria ai SAG Awards.

Miglior Attrice Protagonista

Occhi puntati su Demi Moore per The Substance che ha già conquistato il Golden Globe per la sua interpretazione e al botteghino ed è data senza rivali. Mikey Madison per Anora rappresenta secondo alcuni una possibile sorpresa, giovane, talentuosa, potrebbe farcela.

Miglior Attore Non Protagonista

Kieran Culkin per A Real Pain è il favorito nella categoria Miglior Attore Non Protagonista. Il duello è con Jeremy Strong per The Nickel Boys, possibile outsider.

Miglior Attrice Non Protagonista

Zoe Saldaña per Emilia Pérez è data come vincitrice nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista, avendo già ottenuto il Golden Globe per la sua performance. Sempre che Ariana Grande con Wicked non le soffi, a sorpresa, la statuetta grazie a una prova che ha stupito tutti. Ma anche Isabella Rossellini è molto quotata e meritevole per Conclave. Insomma, qui il pronostico è davvero arduo!

Miglior film internazionale

Senza dubbio Emilia Pérez (Francia) è considerato il principale candidato al premio come Miglior Film Internazionale, grazie alle sue 13 nomination complessive, che lo rendono il film non in lingua inglese più nominato nella storia degli Oscar. Unica valida alternativa, I'm Still Here film brasiliano che ha fatto il pieno di consensi a livello internazionale.

Miglior Film d'Animazione

The Wild Robot è in pole position nella categoria Miglior Film d'Animazione. Inside Out 2 considerando il successo del primo capitolo e l'attesa del pubblico per il sequel è il contendente.

Miglior Sceneggiatura Originale

Ancora una volta è Anora di Sean Baker è il principale candidato per questo premio. Se la gioca con The Substance che potrebbe rappresentare una sorpresa in questa categoria per gli apprezzamenti per il taglio profondo della narrazione.

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Conclave di Peter Straughan è considerato il favorito.

Ora non resta che attendere la cerimonia, con le inevitabili conferme e sorprese. Sono gli Oscar, bellezza!