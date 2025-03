Il debutto di David Koma per Blumarine alla Milano Fashion Week

Una donna guerriera, romantica e misteriosa. È quella che tratteggia lo stilista georgiano-londinese David Koma, al suo debutto alla Milano fashion week fw ‘25-’26 come direttore creativo di Blumarine. La sua collezione è caratterizzata da un “romanticismo”, con il cardo, simbolo di protezione e vulnerabilità come motivo ricorrente, elaborato in applicazioni di cristalli e dettagli in argento, chiffon, seta e trasparenze. Trucco occhi glam rock con un tocco di colore metallico. La sfilata Blumarine è un inno alla femminilità italiana, sexy e misteriosa. L’ispirazione di Koma: il cinema italiano

“Mi sono ispirato molto alle attrici simbolo del cinema italiano, a nomi iconici quali Monica Bellucci e Anna Magnani, ma anche alle stelle nascenti, come Alice Pagani, che mi hanno permesso di immaginare un nuovo romanticismo dark, in cui il fascino delle forme e dei colori classici del brand incontrano una nuova energia”, ha raccontato a X-Style “Questa nuova collezione per me è pura energia e gioia, che gioca sulla tensione tra la delicatezza e la forza, dall’inizio alla fine dello show”. E ha precisato: “La combinazione tra darkness e lightness rappresenta perfettamente la relazione la mia essenza e la storia di Blumarine.

La filosofia dello stilista di Blumarine

“Credi in te stesso. Rimani sveglio tutta la notte. Lavora oltrepassando le tue abitudini. Supera te stesso. Continua a imparare”, ha scritto qualche anno fa sul suo profilo Instagram, citando la persona che gli ha insegnato questo mestiere, Louise Wilson. la leggendaria docente di moda che ha formato i più grandi fashion designer alla Central Saint Martins di Londra. Da lei hanno studiato, per esempio, Simone Rocha, Christopher Kane e Matty Bovan. La filosofia di Koma è chiara: fare sempre meglio. L’ha dimostrato ora in passerella, dove ha saputo rinnovare Blumarine, pur restando fedele all’anima del brand. Koma, è stato nominato a direttore creativo del marchio a luglio 2024 e ha portato con sé l’esperienza della sua omonima etichetta, fondata nel 2009, e il precedente ruolo di direttore creativo da Mugler (2013-2017).