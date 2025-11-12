Whoopi Gooldberg, come la star di Sister Act ha insegnato alle donne il suo “stile libero”

Whoopi Goldberg, 1985 - Credits Getty Images

Ci sono donne che sembrano non avere mai avuto età precisa. Come Whoopi Goldberg, che quando nel 1985 viene scelta da Steven Spielberg per recitare nel film “Il colore viola” ha solo 30 anni, ma esprime già attraverso i suoi occhi e i suoi modi una passione e un’esperienza matura. Oggi l’attrice americana ne compie 70, e conserva ancora lo sguardo e i gesti di quella giovane donna. Stessi dreadlock, stessi abiti semplici e confortevoli.

Lei, che non è mai stata la diva che seleziona il look più vistoso per farsi fotografare alle serate di gala, né quella pronta a lanciare i trend della stagione. Whoopi Goldberg si è distinta anche per essere quel tipo di star che veste da sempre come vuole, scegliendo ciò che è per lei più portabile e confortevole. Una scelta libera, fuori dalle omologazioni, sintomo di grande personalità. Un modo di fare che è diventato negli anni un messaggio a tutte le donne: “siate alla moda, ma sempre a modo vostro".

Lo “stile libero” di Whoopi

In un certo senso lontana dallo spirito patinato del jet set, in realtà Whoopi non ha mai snobbato quel mondo. In prima fila alle New York Fashion Week ha indossato di tutto. Tanti i brand che l’hanno vestita: da Vetements nel suo talk show “The View”, a Thom Browne sul tappeto rosso, tra l’apprezzamento e - spesso - anche le critiche del fashion system. Non tutti infatti hanno colto il senso delle sue scelte in fatto di stile, ora eccentriche ora (troppo) rilassate, fatto di camicioni, pantaloni morbidi e scarpe da ginnastica. “Per me, l’idea è sempre stata quella di essere a mio agio”, ha sempre ripetuto l’attrice, lei che ha indossato i calzini con i tacchi alti molto prima che questo diventasse un trend, semplicemente perché era comoda così.