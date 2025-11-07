Centritavola autunnali, tra fiori e frutta. Ecco quali sono i modelli più chic

living 07 novembre 2025

Dalie burgundy, foglie ocra, zucche, fichi e fiori dalle mille sfumature: il centro della tavola si tinge di forme e nuances autunnali ricche di stile. X-Style vi racconta come dare vita a mises en place che non passano inosservate grazie a centritavola che fanno sognare

Una creazione intitolata "Giardino d'Autunno" del Florist, Event e Wedding Designer Marco Segantin - Credits: Ufficio Stampa

La tavola è, da sempre, simbolo di convivialità e vero e proprio “luogo” intorno al quale trascorrere momenti insieme alle persone care, ma non solo. Tra tovaglie di varia fattura, piatti lavorati e posate splendenti, apparecchiare non è mai stato così glamour, grazie soprattutto al re della mise en place: il centrotavola. Come una persona sceglie tra capi ed accessori per dare vita a look ricercati e attenti e che non lascino alcun dettaglio al caso, anche il table setting sfoggia “outfit” da sogno. In autunno fiori, foglie, frutta ed oggetti che arredano con stile conquistano apparecchiate ricche di charme ed il centro della tavola catalizza l’attenzione di tutti i commensali. X-Style vi racconta alcuni modelli per farvi vivere pranzi e cene all’insegna dello stile. Il foliage come centrotavola La palette colore sposa il porpora, il rame ed il verde salvia dando vita a centri tavola che simulano la forma di un nastro vegetale dal profilo longitudinale, dove dalie color burgundy – tra i colori di stagione anche delle collezioni moda più prestigiose per la stagione fredda - 2025/2026 - e gloriose, vestono il ruolo di protagoniste. Chi è l’autore di queste creazioni? Il Florist, Event e Wedding Designer Marco Segantin. Volumi e trasparenze donano movimento a bouquet in cui spiccano anche innesti di eucalipto e brassica ornamentale, foglie di rovere dalle sfumature oro e ruggine, bacche di Hypericum e ortensie dai riflessi bruciati. Un perfetto abbraccio che profuma di autunno intitolato Autumn Burgundy.

Creazione di Marco Segantin. Florist, Event & Wedding Designer - Credits: Ufficio Stampa

In autunno la natura si tinge di tonalità intense e piene di calore. Per portare la stessa atmosfera anche a tavola, tra le altre, sono ideali le creazioni di Daniela Mengarelli, Event e Flower Designer. Tra le nuances avvolgenti proposte l’ocra va in scena in modo prorompente in centritavola dove grandi lilium si accompagnano a rosa canina e ad altre tipologie dello stesso fiore, che raccontano con le loro cromie i giorni di ottobre che lentamente lasciano il posto a quelli di novembre. Un colore che conquista cuore ed animo e che accompagna anche le tavole apparecchiate nei modi più ricercati.

Creazioni di Daniela Mengarelli – Credits: Ufficio Stampa

Nascono così tavole in perfetto autumn style. Il centrotavola tra fiori e frutta L’autunno va in scena con mille sfumature di forme e colori. E chi ama mises en place calde e originali allo stesso tempo non può rinunciare ai centritavola firmati Clori, un laboratorio di idee dove si mescolano con buon gusto fiori, piante e oggetti d’arredo. Qui su zucche dalle tonalità ocra, bianco e verde sbocciano anche piante come l’erika rosa e la rosa canina, insieme a piccole mele che donano un tocco di rosso al bouquet. In altre composizioni, tra una base di bacche artificiali tra cui anche delle piccole mele, si muovono foglie di eucalipto rosso accompagnate anche dall’allium – il fiore dell’aglio.

Creazioni del marchio Clori – Credits: Ufficio Stampa

Fichi dalla buccia viola scuro e dalla polpa rosso acceso e peperoni verde intenso danno vita ad agglomerati che profumano di orto e frutti succosi nei centritavola firmati Federica Ambrosini, Destination Flower Designer & Production. Nascono così tavole dall’allure elegante e al contempo naturale e semplice: una mise en place che profuma di tradizione e che scalda i cuori. Non mancano però le soluzioni per chi desidera bouquet dove solo i fiori sono protagonisti, potendo scegliere dalla peonia all’amaranto, fino all’anthurium o ai tulipani rosa.

Creazioni di Federica Ambrosini, Destination Flower Design & Production – Credits: Ufficio Stampa

Bottigliette a forma di mezza clessidra accolgono allium e garofani dal rosso acceso, nuance che ricorda le sfumature più intense delle foglie cadute dagli alberi in autunno, ma che fanno respirare subito anche aria di dicembre inoltrato. Opera di Jessica di Giacomo, Art Director eFlower Designer, proprietaria del marchio Olivia Brusca. Deliziose ampolle riposte una accanto all’altra creano centritavola che seguono la lunghezza del piano apparecchiato, donando un effetto completo - ma leggero - insieme all’alternanza di piccoli melograni. Ricche di charme anche le ghirlande dalla palette floreale e cromatica variegata: dal pepe rosa alla rosa canina, fino alle margherite rosse e all’helichrysum arancione. Un modo perfetto per preparare la tavola all’arrivo del Natale.

Creazioni del brand Olivia Brusca – Credits: Ufficio Stampa