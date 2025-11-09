Tumidei - Courtesy Press Office

Non serve aspettare la Giornata Mondiale dell’Infanzia: ogni giorno è buono per celebrare i bambini. E partire dal loro spazio è già un gesto d’amore. Arredare una cameretta richiede cura e lungimiranza: quando arriva il secondo figlio il lettino raddoppia, la scrivania si moltiplica e ogni centimetro diventa strategico. Ponti, soppalchi, letti a castello e mobili multifunzione aiutano a tenere insieme ordine, gioco e sogni. Lo spazio cambia con l’età: nei primi anni servono sicurezza e accessibilità; con la scuola la stanza diventa laboratorio di curiosità; nell’adolescenza si trasforma in rifugio personale, tra studio, hobby e prime autonomie.

Clei - Cabrio In + Kali Ponte Sofa - Courtesy Press Office

La stanza che cresce con lui

Prima di tutto questo c’è il tempo del nido: un luogo piccolo, fatto di respiri leggeri e gesti lenti. La culla è il centro di questo universo, e spesso è il primo oggetto che cresce con il bambino: prima accanto al letto dei genitori, poi al centro della sua stanza, mentre i giochi iniziano a trovare posto e lo spazio cambia pelle. Accanto alle culle tradizionali, Stokke Sleepi Mini è pensata proprio per accompagnare la crescita: inizia come nido ovale compatto e arioso, facile da spostare, e può trasformarsi nelle fasi successive grazie al sistema modulare della collezione. Sempre sicura, con materasso traspirante e materiali certificati FSC® anche la Culla Evolutiva Rettangolare 7 in 1 segue l’età del bambino passo dopo passo: da culla a lettino, poi a piccolo divano e oltre.

E per finire c’è anche Wood Co-Sleeper di Oliver Furniture che offre tre funzioni in un unico elemento: si aggancia al letto dei genitori grazie alla sponda abbassabile; con i lati alzati diventa una culla indipendente e facilmente spostabile; quando il bambino cresce, si trasforma in una panca regolabile, pronta a restare nella stanza come seduta o piccolo angolo di gioco. ma non finisce qui: i pouf possono diventare funghetti, come quello di Bloomingville e le sedie, perché no, prendere le sembianze di un pachiderma come per la sedia Elephant di EO.