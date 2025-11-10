Nuova luce sulla fotografia contemporanea: tre nomi da ricordare

Marco Gaiotti – Tempesta all’arcipelago Svalbard in Norvegia

È vero, la fotografia è nata per documentare, ma ha finito per raccontare molto più di quanto registri. Ha conquistato la legittimità artistica passando dall’essere strumento tecnico a linguaggio estetico autonomo. Diversi critici d’arte come Achille Bonito Oliva e Germano Celant l’hanno implicitamente riconosciuta come arte del pensiero, non del mezzo. L’idea conta più della macchina. Il critico tedesco, e anche un po’ filosofo, Walter Benjamin ne aveva denunciato la perdita d’aura, intendendo con aura quell’unicità irripetibile che distingue l’opera d’arte dalla sua copia. Ma proprio l’edizione limitata e la certificazione hanno restituito alla fotografia una nuova aura, una forma di autenticità costruita. La critica americana Susan Sontag ha spiegato, infatti, che ogni scatto trattiene un frammento di tempo, un’elegia sullo scomparire delle cose. Per questo la fotografia si colleziona: perché conserva, con precisione e malinconia, ciò che l’occhio umano dimentica. È artigianato e concetto, tecnica e poesia fissate su carta.

Oggi tre autori italiani ne dimostrano la vitalità: Nicolò Quirico con le sue visioni sospese tra realtà e memoria, Angelo Ferrillo che cattura la vita urbana come gesto etico, e Marco Gaiotti, testimone della maestà naturale che sopravvive all’uomo. Tre direzioni, un’unica certezza: la fotografia è arte, e come ogni arte va abitata, contemplata e collezionata.

Nicolò Quirico, fotografie da leggere

Nicolò Quirico è un artista che attraversa la fotografia come un alchimista attraverserebbe la materia: per trasformarla. Le sue opere nascono da un gesto duplice e meditato: prima fotografa le architetture, poi le stampa su pagine di libri antichi, fondendo così la città e la memoria in un’unica superficie visiva. Da lontano le immagini appaiono come vedute composte, rigorose, quasi pittoriche; ma avvicinandosi emergono le parole, gli incipit, i frammenti di frasi che si insinuano tra le pietre come radici del sapere.

È un’esperienza che obbliga l’occhio a rallentare, a leggere oltre la forma, a riconoscere che ogni edificio è vita che si scrive e ogni libro è un mattone del pensiero collettivo. Quirico trasforma la fotografia in un dispositivo di conoscenza, in un linguaggio che unisce architettura, letteratura e memoria. Le sue città sono corpi vivi, fatti di geometrie e voci, di stratificazioni visive e culturali. In lui l’immagine non si limita a illustrare, ma pensa, riflette e restituisce al tempo la densità che la modernità tende a dissolvere. Le sue opere sono esposte alla Federico Rui Arte Contemporanea di Milano.

Profilo social: @nicoloquirico