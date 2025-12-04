L’italianità visionaria di Brunello Cucinelli approda da Harrods per il lancio delle nuove fragranze

beauty 04 dicembre 2025

Il brand di Solomeo arriva a Londra e conquista le vetrine di Knightsbridge con tre profumi presentati in esclusiva mondiale nel celebre department store. All'interno, un concept che esprime il cuore della filosofia di Cucinelli, l’imprenditore che ha appena ricevuto il premio alla carriera dei British Fashion Awards 2025. Un viaggio dall’Umbria al tempio del lusso mondiale che è anche una storia intessuta di sogni, cashmere e valori senza tempo, e che adesso esce al cinema con un film

Brunello Cucinelli con i green men di Harrods - Courtesy Press Office

Un viaggio che parte dal borgo medievale di Solomeo, che continua attraversando l’Italia verso nord, e che arriva al cuore pulsante di Londra, nelle più celebri vetrine del lusso mondiale, quelle di Harrods. Una tappa importante quella segnata dalla maison dell’imprenditore che cita Kant e Sant’Agostino, una di quelle che contribuirà a puntellare una lunga storia di successi, di riconoscimenti e, soprattutto, di eccellenza italiana. Fino a fine gennaio, infatti, il brand Brunello Cucinelli occupa gli spazi dell’iconico grande magazzino londinese, e per l’occasione svela in esclusiva tre nuove fragranze, con un'esposizione natalizia che rende omaggio ai valori, alla filosofia e ai sogni di Solomeo, il paese in provincia di Perugia sede del brand. È in questa frazione di 400 anime, completamente riqualificata nel 1985 per volere della famiglia Cucinelli, che oggi gli artigiani e i designer lavorano all’insegna di “un giusto lavoro” - come lo definisce il fondatore dell'azienda - giusto nella durata, nella qualità e nell’armonia tra tecnologia e umanesimo. Una filosofia che è valsa all’imprenditore una laurea honoris causa in "Filosofia ed etica nei rapporti umani". Così Solomeo è diventata simbolo di un nuovo capitalismo umanistico.

Vetrina Harrods, in esposizione le fragranze di Brunello Cucinelli

Il Made in Italy sbarca di nuovo da Harrods Da Solomeo a Londra, dunque, dall'Italia a una delle più prestigiose vetrine al mondo. Dopo Fendi, Bulgari e Loro Piana (lo scorso anno) questa volta è il turno di Brunello Cucinelli di portare il Made in Italy da Harrods. Un legame, quello dell’imprenditore umbro con il cuore del Regno Unito, che si consolida ancora di più: lui che è stato invitato dai reali, lo scorso febbraio a Highgrove, per una cena di gala che celebrava la cucina italiana; lui che ha appena ricevuto dalle mani di Sharon Stone il premio alla carriera dei British Fashion Awards 2025, il prestigioso Outstanding Achievement Award, come “pioniere di un modo più responsabile di fare impresa”. A Knightsbridge il percorso firmato Cucinelli parte con la proiezione di un video esclusivo in uno degli ingressi principali del grande magazzino, per poi snodarsi attraverso 21 vetrine di Brompton Road e Hans Crescent, di cui sei dedicate alle fragranze. Fuori, nell'area pedonale di Hans Crescent, la meraviglia di un albero di Natale alto 6 metri. All’interno dello store, infine, il concept Feelosophy: un omaggio ai valori, alla filosofia e al sogno Cucinelli, espresso attraverso una narrazione a capitoli. Una storia raccontata da Philo, un grifone benevolo - metà leone e metà aquila - ispirato alla creatura raffigurata sullo stemma araldico di Solomeo, custode della cultura e dell'identità umbra e dell'Italia tutta. Il suo nome, che deriva dal greco antico phílos ("colui che ama"), rende omaggio all'amore per la conoscenza e alla gentilezza d'animo celebrata dai maestri classici, da sempre cari a Brunello Cucinelli. In morbida tonalità bianca, questo simbolo evoca la texture della fibra di cashmere, cuore della storia del brand, il materiale nobile e antico nato nelle comunità dei pastori dell’Asia Centrale, a cui Cucinelli ha voluto dare nuova forma con il suo progetto nato nel 1978, nel rispetto dell’uomo e del pianeta.

Le vetrine natalizie di Harrods - Courtesy Press Office

Le tre nuove fragranze di Brunello Cucinelli Per l’occasione Cucinelli svela in anteprima tre nuove fragranze che arricchiscono la collezione “Incanti Poetici”: Segreto, Silenzio e Ricordo, tutte pensate come interpretazione in chiave olfattiva della grazia e dell’armonia italiana. Segreto svela le note agrumate e fiorite del bergamotto di Calabria, che si uniscono a quelle più rotonde del mandarino giallo di Sicilia, per poi far emergere la zagara, il petitgrain del Paraguay, il legno di sandalo e il benzoino del Siam. Silenzio intreccia il bergamotto italiano con lo zafferano e il cardamomo, per poi dare spazio a caramello salato, cannella, vaniglia e musk, per una sensazione calda e avvolgente. Ricordo si apre con la vivacità dei semi di coriandolo, la forza dell’akigalawood, il gelsomino sambac, la cremosità del cocco, per poi lasciare nel fondo, le note calde del patchouli coeur d’Indonesia e del legno di cedro, con la vaniglia e il cashmeran.

Vetrina Harrods, in esposizione le fragranze di Brunello Cucinelli - Courtesy Press Office

Le tre novità si aggiungono alle sei fragranze che compongono la collezione: Vie Eteree, Soffio Zenit, Sogno Notturno, Brezza Gentile, Ombra Lirica e Vento Ardente. L’intera linea è un invito a riscoprire la bellezza. Da qui il nome “Incanti Poetici”: ogni profumo è un incanto che si svela lentamente, in un dialogo tra poesia, natura e spirito umano.

Fragranze Vie Eteree, Incanti Poetici, Brunello Cucinelli - Courtesy Press Office

Soffio Zenit, Incanti Poetici, Brunello Cucinelli - Courtesy Press Office

Sogno Notturno, Incanti Poetici, Brunello Cucinelli - Courtesy Press Office

Brezza Gentile, Incanti Poetici, Brunello Cucinelli - Courtesy Press Office

Ombra Lirica, Incanti Poetici, Brunello Cucinelli - Courtesy Press Office

Vento Ardente, Incanti Poetici, Brunello Cucinelli - Courtesy Press Office

Ricordo, Incanti Poetici, Brunello Cucinelli - Courtesy Press Office

Segreto, Incanti Poetici, Brunello Cucinelli - Courtesy Press Office

Silenzio, Incanti Poetici, Brunello Cucinelli - Courtesy Press Office PLAY ZOOM

Una storia di italianità nell'italianità Il lancio di Segreto, Silenzio e Ricordo, che saranno disponibili unicamente presso il department store londinese fino al 31 gennaio 2026, anticipa quello ufficiale nel mercato europeo e americano che avverrà a marzo 2026, per poi essere progressivamente ampliato a tutti i mercati mondiali. Un evento che rappresenta un nuovo capitolo nel viaggio olfattivo del brand, iniziato nel 2023 in collaborazione con EuroItalia, la casa produttrice italiana che da più di quarant’anni crea profumi e prodotti di cosmesi di alta qualità collaborando con le più importanti maison, sempre nel segno del made in Italy inteso come artigianalità e competenze uniche. Una collaborazione che è prima di tutto condivisione di valori tra le due realtà: il rispetto per le materie prime, l’attenzione all’innovazione, la costante ricerca dell’eccellenza artigianale, la creatività e la cura per il dettaglio. Italianità nell'italianità.

L’esposizione delle fragranze di Brunello Cucinelli nello store di Harrods - Courtesy Press Office

Il film sul "visionario garbato" firmato Tornatore E c’è un altro regalo di Natale che quest’anno Cucinelli ha voluto farsi: un film documentario firmato dal regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, “Brunello, il visionario garbato”, con le musiche del premio Oscar Nicola Piovani. In anteprima mondiale a Roma, e nelle sale italiane il 9, 10 e 11 dicembre, la pellicola è dedicata all'imprenditore che ha costruito un'azienda di fama mondiale unendo etica del lavoro e filosofia. Nel cast Saul Nanni, che interpreta il ruolo di un giovane Brunello Cucinelli, insieme con Francesco Cannevale, Francesco Ferroni, Emma Fatone e Beatrice Carlani.

Fotogramma dal film "Brunello, il visionario garbato” - Courtesy Press Office