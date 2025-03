Villa Ponti Bellavista: il capolavoro sospeso di Giò Ponti sul Lago di Como

A 600 metri di altitudine, affacciata sul Lago di Como, Villa Ponti Bellavista è un manifesto della visione architettonica di Giò Ponti. Progettata negli anni ’60 con Cesare Casati ed Enzo Hybsh, la villa interpreta il modernismo italiano con un linguaggio che esalta leggerezza, trasparenza e continuità tra interno ed esterno.

La villa si distingue per il suo profilo sospeso sul paesaggio, con una facciata scandita da finestre ad arco che si aprono sulle Grigne e sulle Alpi. L’ispirazione nautica è evidente: balconi a sbalzo, lanterne da esterno e camini a forma di fumaiolo. L’interno mantiene l’identità dell’epoca: superfici fluide, dettagli artigianali e affascinanti arredi originali.

Ogni spazio è concepito per esaltare la luce e il rapporto con il paesaggio: dalla piscina incastonata nel declivio alla sauna e alla vasca idromassaggio affacciate sul vuoto.

Oggi, Villa Ponti Bellavista è disponibile per l’affitto, offrendo un’immersione totale in un’architettura pensata per fondersi con il territorio.