Cosa mettere sopra l'abito? Tre abbinamenti chic con la giacca maschile
La giacca maschile si afferma come il capospalla passe-partout della stagione, il pezzo giusto da abbinare ad abiti lunghi o corti nei prossimi mesi, prima di passare al cappotto
Un tempo la giacca maschile si metteva sulle spalle solo a fine serata, quando gli uomini cedevano la propria alle fidanzate infreddolite. Oggi si riscopre capo versatile e pratico da stratificare con i vestiti protagonisti dell'autunno, che sia elegante sartoriale, doppiopetto o in pelle. Ecco i tre abbinamenti più chic proposti dalle griffe per la stagione Autunno/Inverno 2025-2026.
1 - La giacca sartoriale sul mini dress
Da Isabel Marant il mini abito va sempre in coppia con la giacca: nera dal taglio sartoriale sopra lo shirt dress in pizzo bianco; doppiopetto grigio sui volant rosa; gessato rosso con cinturone in vita sulla camicia lunga che copre le gambe. In un abbinamento che richiama il tradizionale tailleur, ma in versione aggiornata.
2- L'intramontabile blazer sull’abitino
Il blazer sartoriale di ispirazione maschile aggiunge una nota formale e sofisticata sopra l’abito al ginocchio. Una proposta che ricorda le passerelle di Kronthaler Westwood, lo stilista austriaco che fa brillare la sua giacca con inserti luminosi, e poi quella dell'haute couture di Aelis, che la scompone e la abbina a un impalpabile abitino in seta rossa.
3- Giacca in pelle con la gonna
Più aggressiva la giacca in pelle in tandem con la gonna, versione oversize, vissuta, maschile quanto basta. Da Yves Saint Laurent si porta sulle spalle, ampia e con le tasche, abbinata al gonnone lungo fino ai piedi. Da Luisa Spagnoli quella color verde oliva con quattro tasconi sul davanti spicca sull'abito bianco con volant, mentre quella marrone effetto vintage con maxi rever lascia intravedere il pizzo del mini dress.
Gli abbinamenti delle star
La combo vestito e blazer piace anche alle star, talmente versatile che riesce ad adattarsi a diversi tipi di calzature, dalle décolleté alle Mary Jane, dai mocassini ai combat boots.
Emilia Jones ha fatto di più, indossando un gessato maschile sopra un reggiseno nero, una minigonna cortissima, collant velati e Mary Jane con tacco. Praticamente, “sotto la giacca niente”!
Leggi anche:
Paris Fashion Week SS26: Saint Laurent, quando la femminilità è decisa e seducente
Paris Fashion Week SS26: Louis Vuitton, un viaggio andata-ritorno nello stile di Anna d’Austria
