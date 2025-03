Alla Scala, dietro il sipario

Il Corpo di ballo della Scala svelato in un racconto inedito. La mostra fotografica Lo sguardo nascosto. Lo sguardo dietro il sipario, al Museo Teatrale alla Scala fino al 19 settembre 2025 porta il pubblico dentro un mondo sospeso di silenzi, momenti d’attesa, relazioni tra ballerini, maestri e coreografi. La fatica che non si vede quando si assiste a uno spettacolo, dove ogni passo sembra così semplice da realizzare. Il fotografo Gérard Uféras, in collaborazione con il partner d’eccezione Ferragamo, ha catturato la vita che scorre lungo la giornata tipo di un ballerino, immersa in lunghe ore di lezione, fatica, sofferenze, soddisfazioni, risate complici, amori e amicizie che nascono.

Un cellulare tirato fuori dalla borsa per leggere un messaggio, tra un pas de deux, un grand jeté e una pirouette. Momenti di riposo, danzatrici sdraiate per terra tra una scenografia e l’altra prima di entrare in scena, occhi pieni di aspettative a cui non devono essere aggiunte parole, che parlano dei sacrifici fatti e di obiettivi raggiunti.

Body e scarpette realizzati e cuciti con carta velina e da spartito, con lavorazioni ad hoc per riprodurre la grazia che vediamo muoversi sul palco. Uno sguardo su ciò che c’è di imperfetto e reale in un mondo che vive di perfezione. “Alla fine, quando entriamo in scena, cambia tutto”, racconta il coreografo Manuel Legris in una citazione esposta lungo il percorso della mostra, “siamo al servizio della coreografia, del pubblico. Dell’arte”.