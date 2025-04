Blake Lively, Demi Moore, Ed Sheeran e tante altre celebrities hanno illuminato New York in occasione del Galà della rivista Time

New York si è vestita a festa per accogliere una delle serate più glamour dell’anno: il TIME100 Gala, evento che celebra le 100 persone più influenti del mondo secondo Time Magazine.

Ma oltre ai riconoscimenti, a catalizzare l’attenzione è stato il red carpet dove le celebrità hanno esibito look da sogno, tra statement fashion e grazia sofisticata.

Demi Moore: eterea diva

Demi Moore – che ha guadagnato la copertina del Time - ha incantato il pubblico dell’evento indossando uno splendido abito avorio creato su misura per lei da Zac Posen e Kim Jones, accompagnato da un blazer coordinato. A completare il look, gioielli di diamanti.

Blake Lively: sofisticata femminilità

Tra le regine della serata, l’attrice ha indossato un abito fucsia senza spalline firmato Zuhair Murad: silhouette aderente e corpetto strutturato. Blake ha scelto gioielli di smeraldo firmati Lorraine Schwartz, aggiungendo così un tocco di colore e lusso al suo outfit.

Scarlet Johanson: sensuale con stile

Un look retrò che ha incantato tutti. Famosa per le sue scelte di stile raffinate, la Johansson sceglie spesso abiti di alta moda per i suoi look da red carpet e anche in questa occasione non ha deluso le aspettative, optando per un abito in velluto firmato Mugler Couture dalla silhouette semplice ma impeccabile, caratterizzato dalla scollatura morbida all’americana, con dettaglio oro in vita, ripreso dal bijoux al collo e dagli orecchini pendenti.

Ed Sheeran: l’eleganza controcorrente

In un panorama di look scenografici, Ed Sheeran ha scelto di andare controcorrente. Per l’occasione il cantante ha indossato un completo rosa antico con t-shirt bianca e sneakers Nike ai piedi.

Simone Biles: ricami effetto 3d

La due volte campionessa olimpica Simone Biles ha optato per un minidress particolare, color nude e completamente ricamato nei toni del silver a effetto 3D firmato Oscar de la Renta. A completare il look una pochette rigida e dei sandali abbinati all'abito.