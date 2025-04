Dalla skincare alla cura dei capelli: come potenziare gli effetti dei trattamenti di bellezza notturni per avere un aspetto radioso al risveglio

Dormire ti fa bella. La notte è un momento magico, un’opportunità per il nostro corpo e la nostra mente di rigenerarsi. Non è solo il tempo del riposo, ma anche dell’azione silenziosa dei trattamenti specifici concepiti per questa fase importantissima. E proprio dall’esigenza di ottimizzare il sonno è scaturita una tendenza virale, esplosa sui social: lo sleepmaxxing. Vediamo che cos’è e quali sono gli alleati perfetti per poterne sfruttare al meglio le potenzialità.

Che cos’è lo sleepmaxxing e come renderlo davvero un “boost” di bellezza

Lo sleepmaxxing è un trend legato al sonno come rituale beauty. Una pratica che si concentra sulla quantità e sulla qualità del riposo notturno per metterne a frutto anche i risvolti relativi alla bellezza, grazie al potenziamento della skincare e della haircare come routine serali.

Si comincia da una corretta detersione del viso. Un duo specifico di prodotti combina pulizia profonda e una formula ricca di attivi, pensata per preservare l’idratazione e la giovinezza della pelle. Primo step fondamentale, La Gelée d'Huile della linea Orchidée Impériale di Guerlain: cattura le particelle lipofile e può essere utilizzata su viso, occhi e labbra. Si passa, a seguire, all’applicazione de La Mousse en Crème: a contatto con l’acqua si trasforma in una schiuma cremosa, che elimina impurità e micro-particelle di inquinamento.

Guerlain, Orchidée Impériale: La Gelée d'Huile, La Mousse en Crème Credit: courtesy press office

Un vero e proprio protocollo per la skincare routine serale è quello offerto da Estée Lauder, che combina all’azione dell’iconico siero e della crema notte la sua novità più recente, il nuovo Advanced Night Repair Overnight Treatment, basato su oltre 40 anni di esperienza del brand e su un concentrato di attivi. Test clinici dimostrano che, già solo dopo una notte di utilizzo, la pelle risulta il 13% più omogenea, il 28% più radiosa e il 13% meno segnata.

Estée Lauder: Advanced Night Repair Serum Synchronized Multi-Recovery Complex, Revitalizing Supreme+ Night Power Bounce Creme Moisturizer, Advanced Night Repair Overnight Treatment Credit: courtesy press office

Prima di dormire, spazio anche a una coccola per le labbra. Chanel propone Hydra Beauty Micro Sérum Lèvres, siero microfluidico arricchito con camelia bianca e acido ialuronico. Agisce in due fasi: acquosa, dall’azione idratante, rimpolpante e lenitiva; e oleosa, che preserva l’idratazione nel cuore delle cellule. Si assorbe istantaneamente e forma un delicato velo protettivo. È indicato anche al mattino, prima dell’applicazione del make up.

Chanel, Hydra Beauty: Micro Sérum Lèvres Credit: courtesy press office

Il sonno trasporta i sensi verso una destinazione dolce e sofisticata. È perciò il momento ottimale per dedicare anche al corpo un trattamento profumato, avvolgente e sensuale. La crema body Devotion di Dolce & Gabbana Beauty richiama le note iconiche della fragranza omonima, grazie inoltre al tocco caldo e seducente della vaniglia del Madagascar. Arricchita con burro di karité e glicerina naturale, assicura un’idratazione profonda e duratura.

Dolce&Gabbana Beauty, Devotion Rich Body Cream Credit: courtesy press office

Last but not least, un alleato dell’haircare routine notturna. Va applicato, infatti, ogni sera prima di andare a dormire botanical repair strengthening overnight serum di Aveda, che rigenera e migliora la salute dei capelli. La sua formula vegana e al 99% di derivazione naturale, lavora in profondità per ristrutturare la fibra capillare. Gli ingredienti botanici attivi, come l’olio di avocado e il tè verde, nutrono e riparano senza lasciare residui, rendendo al risveglio la chioma più setosa e resistente.