Skincare anti-età: i rituali più preziosi per un'eterna giovinezza

Frutto di ricerca, di componenti rari e pregiati. Le ultime novità per la beauty routine agiscono come amuleti contro i segni del tempo

Rituali lussuosi e potenti, per una skincare routine dall'efficacia eccezionale e visibile. È quanto assicurano i trattamenti per il viso più prestigiosi, frutto di decenni di studi e ricerca nel settore e dell'impiego di materie prime pregiate ed eccezionali, elitarie per loro stessa natura. Per preservare, prolungare e rigenerare la giovinezza della pelle.

Queste beauty star sono il fiore all'occhiello della cosmesi mondiale. La collezione più esclusiva proposta dalla maison Dior si chiama L'Or de Vie e basa il suo protocollo skincare sulla Proteina della Vita. Scoperta nel cuore della vigna d’Yquem e integrata nelle formule d’eccezione di questa linea, vanta proprietà straordinarie che contribuiscono a ripristinare la giovinezza visibile della pelle del viso, giorno dopo giorno. E riattivare il sistema di longevità alla fonte, in tutti i suoi meccanismi.

Offre alla pelle la promessa di un'eterna giovinezza, il trattamento anti-età d'eccezione di Guerlain, che eleva il lusso alla sua quintessenza. La nuova formula di La Crème, della linea Orchidée Impériale Black, è frutto di oltre 15 anni di ricerca. In questo prezioso gioiello di alta cosmetica, il potere straordinario dell'Orchidea Nera è amplificato grazie a una tecnologia brevettata che agisce per la prima volta su tre livelli della pelle, per contribuire a formare una vera e propria barriera contro gli effetti visibili del tempo.

Poteri e virtù di piante eccezionali sono alla base anche della ricerca Chanel, che coniuga i principi attivi della Vanilla Planifolia polifrazionata del Madagascar, selezionata tra 117 specie, e dell'estratto di Solidago, che agisce proteggendo le fibre di collagene. Un complesso che stimola la rigenerazione, agendo su tutti i parametri di giovinezza. Un’azione combinata, che dà vita alle ultime due novità della linea Sublimage: Le Sérum e Le Masque. Ultra-sensoriali, rigenerano e ridensificano la pelle, levigano e conferiscono luminosità.

Last but not least, l'ultima innovazione proposta da La Mer da inserire nella beauty routine notturna: The Night Recovery Concentrate. Accelera con maggiore resilienza il recupero della pelle da stress estremi, favorendo la riparazione della barriera cutanea. Si basa, per la prima volta, su una tecnologia in grado di "avvolgere" la pelle stessa sin dalla prima applicazione, denominata Barrier Wrap Structure, e in grado di offrire un comfort duraturo. La texture setosa agisce a rilascio prolungato.