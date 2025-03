È "SEPHORIA" BELLEZZA!

L'esperienza immersiva del mondo beauty di Sephora nell'evento approdato per la prima volta in Italia, a Milano

L’evento

Metti un luogo iconico. Metti un caleidoscopio di colori, profumi, texture mixate alla consolle, sotto le luci di una disco immaginaria, nel mood lollipop di un luna park o quello gourmand di uno shop di bon bon. Ecco Sephoria, l’evento o sarebbe forse meglio dire l’esperienza per la prima volta approdata in Italia, a Milano, presso The Mall in Porta Nuova.

“Abbiamo voluto portare tutta la passione per il beauty che vediamo ogni giorno nei clienti che entrano nei nostri negozi, fisici e digitali, in un ambiente diverso e immersivo e dedicare a questa community appassionata un’esperienza unica” ci spiega Fenisia Cilli, Marketing Manager Sephora Italia.

Al centro di questo festival animato e colorato che ha visto Porta Nuova per tre giorni presa d’assalto da ragazze di ogni età, infatti, c’è la bellezza in tutte le sue forme proposta attraverso un’esperienza ludica e immersiva. Un evento dove sperimentare viaggi sensoriali e partecipare a workshop in compagnia di esperti e make up artist con cui condividere tecniche e segreti. Ma anche l’opportunità di provare i nuovi lanci di prodotti, giocando con mille installazioni interattive e magari finendo proprio nella stessa inquadratura degli ambassador e creator più noti.

La storia

“Sephoria è un’esperienza in cui la bellezza diventa anche un mezzo di connessione, diventa un modo per appartenere a una community appassionata, diventa un’espressione di se stessi molto libera e diventa anche una gioiosa interazione con tutto il contesto circostante”, ci dice ancora Fenisia Cilli, spiegando il senso dell’evento. Un’edizione importante che segna il forte legame del brand con il nostro Paese, un amore ricambiato dalla community di appassionati di beauty.

Una tappa, dicevamo, di una lunga storia. Lanciata nel 2018 a Los Angeles, Sephoria è approdata nei luoghi più glamour del mondo sulla scia di un successo inarrestabile, perfino in tempi difficili, come quelli del covid. Dopo due edizioni virtuali, nel 2021 e 22, la grande festa della bellezza ha ripreso a girare il mondo passando prima da New York e poi approdando in Europa, naturalmente a Parigi. Una giostra inarrestabile passata poi da Shanghai, Rio de Janeiro, Dubai e Atlanta. E ora, dopo il giro del mondo, eccola a Milano, a sancire la coolness della città.

3mila metri quadri di bellezza

Un universo interattivo dove scoprire tendenze, testare prodotti, partecipare a masterclass e, soprattutto, divertirsi. 34 le postazioni brand con i nomi più amati, a partire dalla Sephora collection, e le ultime novità come Audrer, Kosas e il nuovissimo Yepoda. Quattro gli hub dedicati ai servizi e ai trattamenti esperienziali di Make up, Skincare, Haircare e Nails. E poi le masterclass, per conoscere e scoprire i segreti dei maestri del settore, come quella di Natasha Denona. Infine diagnosi personalizzate, styling professionale, anteprime, vissuti in modalità immersiva, giocando, scivolando, provando e annusando. Perché la bellezza è soprattutto esperienza.

“Sephoria nasce da un’idea molto semplice ma molto potente. La bellezza è prima di tutto un’esperienza. Abbiamo quindi voluto creare un evento che andasse oltre l’esperienza di shopping e che creasse per tutti gli appassionati di bellezza davvero un’esperienza indimenticabile e mai vista prima”, conclude Fenisia Cilli alla fine di questo tour nella tappa milanese. Una beauty funhouse che va molto oltre il concetto di shopping. Un modo nuovo e coinvolgente per dare forza e consistenza al valore che la bellezza, in tutte le sue forme, ha nella vita di ognuno di noi.