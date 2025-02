SAG Awards 2025, i look più belli delle star

I SAG Awards 2025 hanno conquistato la notte di Los Angeles allo Shrine Auditorium and Expo Hall. Gli Screen Actors Guild Awards, i premi assegnati dal sindacato americano degli attori, hanno portato le star a esibire sul red carpet look spettacolari, protagonisti della scena con scolli a barchetta, strascichi e altri dettagli glamour.

Tante le star che hanno sfilato. Tanti i look da ricordare. Come quello di Ariana Grande, principesca in Loewe, con spalle scoperte, fiori e tulle, in ricordo del suo film “Wicked”. Millie Bobby Brown si mostra ai fotografi con un abito di seta Louis Vuitton che le scivola addosso, in una intensa e ricercata semplicità.

Superlativa Jane Fonda, che appare radiosa in completo Armani Privé, nei suoi 87 anni portati con invidiabile freschezza. Dopo il debutto nel cinema con Barbarella nel 1968, si aggiudica ora il premio alla carriera.

Il vintage è protagonista. Cynthia Erivo conquista il tappeto rosso avvolta in un Givenchy Haute Couture del 1997, creato da Alexander McQueen. Un total look argenteo.

Selena Gomez, vincitrice con “Only murders in the Building”, sorride in un abito Celine che scopre in modo elegante spalle e décolleté. Zoe Saldana, anche lei in nero, brilla a metà (ma solo nel look) con un tubino firmato Saint Laurent, arricchito su un lato da una rouche oversize ricoperta di dettagli luminosi. Risplende Anna Sawai, vincitrice per la serie tv “Shōgun”, sofisticata in un Armani Privé bicolore rosso e nero.

Demi Moore è raggiante nel suo abito di pelle nero con bustino realizzato da Bottega Veneta, mentre ritira il premio come miglior attrice protagonista per il film “The Substance”. È maestosa con la lunga chioma corvina che crea un tutt’uno con il vestito.

I SAG Awards sono considerati gli indicatori più rilevanti per provare a fare premonizioni sui possibili vincitori degli Oscar. Ora Demi starà incrociando ancora di più le dita per avere tra le mani la statuetta più ambita da ogni attore…