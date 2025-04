Gli specchi d'acqua dei laghi esercitano da sempre un fascino irresistibile sull'animo umano. Scrittori, poeti e artisti di ogni epoca hanno immortalato la bellezza di questi paesaggi con parole dense di emozione. Da Umberto Eco a Piero Chiara, da Eugenio Montale alla badessa Canopi, solo per citarne alcuni. E come non ricordare Alessandro Manzoni? Nell’incipit de I Promessi Sposi cita “Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno”, ispirato dalla vista a che lo scritto godeva dalla Villa di Lecco detta “del Caleotto”. Fino a Gianni Rodari che è nato sulle rive del lago d’Orta, a Omegna, in Piemonte: “L’Isola di San Giulio sembra fatta tutta a mano come un gioco di costruzioni”, ha scritto. “L'insieme è compatto come i pezzi di un rompicapo”. Non solo letterati. Anche le celebs da tutto il mondo scelgono i nostri laghi per una fuga rilassante. La famiglia Clooney, da anni, è ormai simbolo dello charme comasco. La coppia super glam Vittoria Ceretti e Leonardo Di Caprio è stata avvistata di recente sul Garda, terra d’origine della top model. Perché dunque non passare la Pasquetta proprio al lago? Noi vi segnaliamo tre destinazioni senza tempo per un pranzo, una fuga veloce o un soggiorno da mille e una notte.

Lago di Como: Villa d’Este a Cernobbio

È considerata una delle più belle opere di arte architettonica del Cinquecento. Progettata da Pellegrino Pellegrini detto “Il Tibaldi”, famoso architetto dell’epoca, Villa d’Este è immersa in 10 ettari di parco con piante centenarie. Tra questo verde fiabesco si possono ammirare il Ninfeo di Pellegrino Pellegrini, la Fontana dell’Ercole e il Tempietto di Telemaco. Nei suoi saloni si trovano affascinanti opere d’arte, tra le quali alcune di scuola francese, altre della scuola del Canova, nonché decorazioni di Andrea Appiani.

Con l’arrivo della primavera, Villa d’Este ha aperto ufficialmente la 153° stagione. L’offerta gourmet comprende cinque diverse proposte gastronomiche. La Veranda, con la sua vista sul lago e i giardini, coniuga l’eleganza della cucina classico-contemporanea con un respiro internazionale. Il Grill celebra carni alla griglia e i classici di pesce, mentre il Platano fonde la cucina mediterranea e giapponese con influenze dal mondo. Il Sundeck, adiacente alla piscina galleggiante, è il luogo ideale per un pasto leggero. Il Bar Canova rinnova l’arte della mixologia con una carta di cocktail d’autore e interpretazioni dei grandi classici, impreziositi da una selezione impeccabile di distillati.

Non solo buon cibo. Anche gli sportivi possono vivere esperienze esclusive, come la navigazione sul lago. La flotta di Villa d’Este, già ricca di imbarcazioni pregiate tra cui spiccano alcuni Riva e anche esemplari elettrici, si estenderà ulteriormente nella stagione 2025 con una barca progettata e personalizzata dai cantieri Tullio Abbate.

Lago d’Orta: Villa Crespi a Orta San Giulio

Sarà per quel suo essere raccolto e appartato o per la piccola isola di San Giulio che svetta al centro, fatto sta che il Lago d’Orta è l’emblema del romanticismo. Un luogo perfetto per ammirarlo è Villa Crespi, splendida dimora costruita in stile neomoresco nel 1879 dall’imprenditore cotoniero Cristoforo Benigno Crespi che, durante i viaggi di lavoro, fu folgorato dalle architetture di Baghdad, dalle atmosfere di Damasco o dell’Alhambra. Il lavoro venne poi realizzato dall’architetto locale Angelo Colla e a distanza di trent’anni ne uscì questo gioiello arabeggiante unico nel suo genere.

Qui ogni angolo è decorato con archi, fregi, stucchi, fino ai cieli stellati dei soffitti. Passato di famiglia in famiglia, dal 1999, dopo un imponente restauro, è il regno di Cinzia e Antonio Cannavacciuolo. E la punta di diamante è proprio l’offerta dello chef campano, tre stelle Michelin.

La cucina di Antonino rivela l’influenza dei luoghi e dei profumi del suo percorso professionale. Il suo menù fa attraversare l’Italia da sud a nord, dallo spiedino di capesante e scampi fino al piccione e foie gras. Da segnalare anche l’area benessere, con pacchetti studiati ad hoc.

Lago di Garda: Grand Hotel Fasano a Gardone Riviera

Ospitato in un enorme parco secolare sulla sponda occidentale del Lago del Garda, il Grand Hotel Fasano è un resort ricco di fascino e stile. Una nobile dimora dall’alto valore storico costruita nel 1888 come residenza di caccia della famiglia imperiale austriaca. Ampliata nel 1903 in risposta alla domanda d’Oltralpe, diventa appuntamento alla moda per l’aristocrazia del Novecento. Paul Heyse, Gustav Klimt lo frequentano abitualmente e Gabriele D'Annunzio si perde nel suo giardino segreto. Dopo i saccheggi e le devastazioni delle due guerre mondiali, il Grand Hotel viene restaurato nel 1948 e riportato al suo originario splendore. Incastonato tra monti, lago e cielo, nel 1989 diventa Patrimonio Nazionale d'Italia.

Il Ristorante Il Fagiano è scoperta di antichi sapori d’Italia ed è stato premiato con una Stella Michelin nel 2024. I più romantici apprezzeranno Il Pescatore, dove mangiare sulla terrazza a lume di luna, tra le dolci melodie delle acque del lago.

“Il segreto della felicità è possedere una decappottabile e un lago”, scriveva Charles M. Schulz su Peanuts. Che abbia davvero ragione lui?