Paris Fashion Week, le “stelle solitarie” di Schiaparelli e l’eleganza indomita di Isabel Marant

Schiaparelli celebra la donna e le sue contraddizioni

Daniel Roseberry ha le idee chiare sulla complessità femminile che porta in scena nella sfilata fw ’25-’26 di Schiaparelli: “Le donne della mia vita solo stelle solitarie, non ce ne sono altre e non ci saranno mai. A cosa pensano quando si vestono? Solo e soltanto a se stesse”. La collezione si intitola Lone Star, non a caso, e celebra le donne, libere e inimitabili. In passerella sfilano audacia ed eleganza, i tratti distintivi della maison. Ad aprire lo show Gigi Hadid, che ha presenziato anche al Grand Dîner del Louvre. Per lei un look che gioca con volumi e dettagli couture. Il guardaroba che si costruisce look dopo look gioca sulle contraddizioni, tra durezze e morbidezze, maschile e femminile, dark e gold, austerità e stravaganza. Tra silhouette scolpite, tacchi dorati e accessori che lasciano il segno, Roseberry ridefinisce il glamour della maison, stagione dopo stagione.

Il fascio punk-couture di Isabel Marant

Gli anni ‘80 tornano in chiave punk a Parigi, nella sfilata autunno-inverno 2025 2026 di Isabel Marant. Le cool girls care anche a Dolce&Gabbana si preparino a fare un tuffo nel passato, immergendosi in un universo di abiti decorati con borchie e di biker in pelle nera. La direttrice creativa del brand, Kim Bekker, esalta la femminilità grazie a capi taylored attingendo allo stile mannish. È un’eleganza indomita quella portata in passerella dalla maison francese, che si è ispirata alle icone della musica mondiale come David Bowie, Iggy Pop e i Sex Pistols. L’atmosfera eighties rivive nei giardini di Palais Royal, dove soffia anche una ventata New Wave. Parola chiave: nonchalance. Mani in tasca, giacca di pelle, micro dress, gambe provocanti fasciate da calze di pizzo con disegni floreali e stivaletti alla caviglia. Lo spirito ribelle e il tocco sexy del brand esplodono nelle gonne cortissime accompagnate da felpe, negli sprazzi di tulle che spuntano da giacche maschili e nelle spille da balia che trafiggono i tessuti. L’eleganza è indomita. A sorpresa in passerella anche il cantante della boyband coreana Ateez, Seonghwa - nome d'arte di Park Seong-hwa - ambassador della casa di moda francese.