Occhiali a mascherina, il trend per il 2025 è futuristico

Da Prada a Chanel, le maison li rilanciano in chiave contemporanea

Gli occhiali da sole a mascherina sono ufficialmente tornati. Dopo anni di forme più discrete, questa tendenza audace e futuristica ha ripreso il suo posto nell’immaginario fashion delle grandi maison, confermandosi come l’accessorio must-have del 2025.

Da Prada a Chanel, passando per Max Mara, Balenciaga, Prada, Saint Laurent e Dolce&Gabbana, tutti i brand hanno reinterpretato questo modello iconico, giocando con materiali innovativi e forme avvolgenti.

Il fascino degli occhiali a mascherina sta nel loro carattere deciso: coprono gran parte del viso, regalando un’allure misteriosa e iper-moderna. Le versioni proposte per questa stagione spaziano dal minimalismo elegante di Prada alle visioni avanguardistiche di Balenciaga, fino alle reinterpretazioni più sofisticate di Chanel e Ferragamo.

Una corrente che strizza l’occhio agli anni 2000, epoca in cui questi occhiali spopolavano tra celebrity e icone di stile. Oggi il trend torna con una veste aggiornata, perfetta per chi vuole un accessorio statement capace di trasformare anche il look più semplice.