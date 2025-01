La moda come strumento per riflettere sul presente. Un percorso non solo visivo, ma esperienziale ed emozionale. Memorabile. Ipermoda al Maxxi di Roma, curata da Maria Luisa Frisa, teorica e docente di moda, è molto più di una mostra. È un’impresa collettiva, con al centro l'idea che ogni capo racconti una storia molteplice e in continua evoluzione.

Abiti, accessori, riviste, libri, video assumono un connotato filosofico e sollevano le grandi questioni che, da sempre, ruotano attorno al fashion. Come la gestione degli archivi, il ruolo dei direttori artistici, il rapporto della moda con il tempo, la sfida della sostenibilità. Ma, soprattutto, ogni elemento esposto esprime quel bisogno universale di rendere memorabile quello che indossiamo.

L’esposizione propone una serie di "stazioni" in cui gli abiti costruiscono relazioni inaspettate fra loro, dove i pezzi straordinari della haute couture - tra cui le creazioni capolavoro dalle collezioni Viktor&RolfLoewe, Marni, Prada, Miu Miu, Gucci, Dior e Balenciaga - dialogano con esperienze più indipendenti, senza gerarchie, come la tartaruga di Vezzoli per Bulgari o la sacca Ikea del designer statunitense Virgil Abloh. In una passerella immaginifica di materiali e colori.

Fino al 27 marzo 2025.