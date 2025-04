L’attrice Kelly Rutherford, star della serie tv Gossip Girl nei panni della super fashion Lily Van der Woodsen, conquista la Monte-Carlo Fashion Week: a lei il premio Fashion Icon, assegnato il 24 aprile alla Cerimonia dei Fashion Awards.

Durante l’evento, che si concluderà il 26 aprile, vengono premiati i creativi e le personalità che si sono distinte nel settore e quest’anno, alla decima edizione, la regina della moda è Kelly, classe 1968, ormai icona del fashion system per i suoi look pazzeschi. Il premio testimonia il suo essere divenuta grande musa dei brand più prestigiosi ed esempio per le amanti del buon gusto.

Presenza glamour e raffinata nelle prime file delle sfilate più posh, da Dior ad Alberta Ferretti fino ad Antonio Marras, lo stile di Kelly profuma di Upper East Side newyorkese. Unisce il quiet luxury e la tendenza demure a tocchi di originalità. Un’allure sofisticata, la sua, che ha portato la star a diventare testimonial della linea di alta gioielleria di PDPaola.

Sui red carpet incanta indossando abiti da sogno, come quello bianco dalle spalle Anni 80 firmato Vetements, indossato per Le Grand Diner du Louvre, e quello rosso firmato Prada con cui ha calcato il red carpet della 76esima edizione del Festival di Cannes.

E allora, chi meglio di Kelly Rutherford per ricevere il Fashion Icon Award nel Principato?