Un racconto privato in un luogo pubblico di grande bellezza. Dopo la personale alla Triennale di Milano dello scorso anno, il tedesco Juergen Teller, artista dallo stile inconfondibile, figura iconica e irriverente innovatore della fotografia di moda contemporanea, approda a Sabbioneta con la mostra 7 ½, nel rinascimentale Palazzo Giardino, sito dell’Unesco.

Where we come from No.38, 2024 © Juergen Teller, All Rights Reserved Credit courtesy press office

Si tratta della mostra più intima e personale che Juergen Teller abbia mai realizzato e ricostruisce il percorso sviluppato dal fotografo negli anni più recenti. Un periodo di un grande rinnovamento creativo, caratterizzato soprattutto dal sodalizio professionale ed esistenziale con la moglie Dovile Drizyte.

Il numero scolpito nel titolo della retrospettiva, 7 ½, rimanda non solo agli anni in cui i due hanno collaborato artisticamente, ma anche al tempo che ogni giorno trascorrono insieme, assumendo così una valenza mistica privata resa pubblica delle immagini esposte. Un legame che ha cambiato il modo di pensare di Teller, da “io” a “noi”. Cosa rara per un artista. “Dovile e io parliamo, pensiamo e ci influenziamo costantemente a vicenda”, ha dichiarato Teller.

E la mostra è soprattutto un diario visivo della loro vita, dei loro momenti clou. Come il ritratto della straordinaria Dame Maggie Smith che Teller ha scattato per Loewe o le fotografie di Papa Francesco durante la sua visita al Padiglione del Vaticano dell’ultima Biennale di Venezia. Le fotografie possiedono un comune tratto distintivo: la naturalezza dei personaggi. “L’inclusione del quotidiano e l’istantaneo congelamento di ogni situazione immaginabile hanno anticipato l’estetica dei social e influenzato in maniera evidente e inesorabile le ultime generazioni nel campo fotografico”, ha fatto sapere il curatore Mario Codognato. “Juergen Teller è senza dubbio uno degli artisti più importanti della sua generazione e uno dei più grandi innovatori del linguaggio fotografico, non solo nel campo della moda, ma di tutta l’applicazione creativa di questo mezzo”.

Credit: Courtesy press office

Il progetto espositivo è site specific. L’allestimento è stato studiato appositamente dallo stesso Teller, con il curatore Codognato e l’architetto Federico Fedel, tenendo conto delle prospettive degli ambienti che accolgono le opere, la Galleria degli Antichi, una delle sale più straordinarie d’Europa con i suoi 97 metri di lunghezza, e Sala degli Specchi, dai soffitti elaborati. 7 ½ è visitabile fino al 23 novembre 2025.