IUMAN: il rebranding di Intimissimi Uomo

È iniziata una nuova era per il Gruppo Oniverse, 3,5 miliardi di euro di fatturato nel 2024, capitanato da Sandro Veronesi e casa madre di Antonio Marras, Calzedonia, Falconeri, Atelier Emé e Tezenis, che ieri ha annunciato un imponente piano di rebranding per Intimissimi uomo. Il marchio, punto di riferimento nel panorama dell’intimo maschile, prenderà il nome di Iuman - Intimissimi uomo. Un cambiamento che non è solo di naming ma un passo deciso verso il futuro dell’intimo maschile, mantenendo sempre viva la sua tradizione di qualità, comfort e innovazione.

IUMAN è un vero manifesto di intenti: interpretare l’intimo al maschile con uno sguardo proiettato al domani. Un prodotto rivolto quindi a un uomo contemporaneo, più esigente rispetto al passato, che presta attenzione ai dettagli e ama charme e seduzione. Perché se l’intimo femminile da sempre fa notizia, celebrato e esibito anche dalle ultime tendenze che lo vogliono in vista sulle passerelle e nello street style, è ugualmente vero che l’intimo maschile ha uno spazio sempre più importante e un valore legato, sì al comfort ma anche allo stile.

Tra luci pulsanti, suggestioni futuristiche e jersey elasticizzato, per celebrare questo nuovo capitolo, Iuman - Intimissimi uomo ha ospitato un grande show negli headquarter Oniverse di Verona, con una sfilata che ha ripercorso la storia del brand, unita alla nuova collezione mare e alle novità del brand. Prima tra tutte il nuovo boxer “L’Indistruttibile”, pensato per diventare un punto fermo nel guardaroba maschile. Realizzato con tessuti ultra-resistenti, questo capo incarna la filosofia IUMAN: qualità, durata e massima comodità per l’uomo moderno, unendo design, tecnologia e comfort. Un prodotto allo stesso tempo essenziale e raffinato, durevole ma estremamente confortevole.

Una speciale performance di Achille Lauro con una track-list dal suo ultimo album, "Comuni Mortali", ha, tra dediche personali e riflessioni universali, coronato la serata. Un evento di grande portata che ha avuto come tema proprio il FUTURO.

Creato alla fine del 2014 per offrire uno spazio esclusivo all’intimo maschile, il brand conta oggi quasi 500 store distribuiti in 23 Paesi e ha ampliato la sua offerta, includendo homewear, maglieria e costumi per soddisfare ogni necessità al maschile.

IUMAN racchiude in sé la parola "Man", sottolineando il legame con il suo pubblico di riferimento. La nuova identità visiva, con il suo logo, riflette i valori di forza, identità e semplicità, affermandosi come simbolo di impatto e determinazione. Una tradizione quindi, trasformata in un grande show, mantenendo salde le proprie radici, trasformandosi e rinnovandosi per disegnare un nuovo orizzonte nel mondo dell’intimo.