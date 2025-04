Primavera, stagione dell’amore e dei matrimoni… Complice il risveglio della natura che ci rende tutti un po’ romantici, tra aprile e maggio, anche la moda si dedica spesso al racconto delle relazioni, anche se non sempre sono rose e fiori.

Lo sanno bene certe coppie iconiche che hanno segnato dei momenti decisivi nel fashion business e ci hanno fatto, più volte, trattenere il fiato… Yves Saint Laurent e Pierre Bergè, Vivienne Westwood e Malcom McLaren, Tom Ford e Richard Buckley…

Ma quali sono i matrimoni creativi e non che oggi conquistano le cronache?

Victoria & David Beckham: complici o competitor?

Lei è diventata una designer di successo dopo la carriera da pop star cominciata con le mitiche Spice Girl.

Lui un idolo sul campo da gioco e il testimonial che, alcune tra le più blasonate griffe, vogliono.

Un’unione quasi idilliaca che più volte ha smentito con affiatate apparizioni pubbliche dicerie e maldicenze, ma che oggi si trova ad affrontare una nuova sfida: l’elegante David sembra infatti aver deciso di “rubare i riflettori della moda” all’amata consorte.

Credit: Getty Images

Proprio in questi giorni, BOSS ha presentato BECKHAM x BOSS: la prima collezione in assoluto disegnata in collaborazione con l’ex calciatore che, unendo la visione del brand al gusto impeccabile dell’atleta, ha dato vita una capsule per questa Primavera/Estate fatta di capi unici e versatili, immortalati dal famoso fotografo Lachlan Bailey.

Potrà questa rivalità far vacillare la complicità di una delle coppie più storiche dello star System?

Credit: Courtesy Press Office

Domenico Dolce & Stefano Gabbana: anche quando l’amore sfiorisce

Insieme hanno rivoluzionato la moda, diventando nel mondo sinonimo di italianità con incredibile savoir-faire e sensualità mediterranea, attingendo a piene mani dal barocco siciliano e dalle loro passioni comuni.

Anche se dal 2004 non sono più una coppia a livello sentimentale, Domenico Dolce & Stefano Gabbana continuano a lavorare (e vivere) fianco a fianco, senza esimersi dal coronare l’amore altrui quando funziona e, nonostante varie peripezie, arriva all’altare.

Indimenticabile fu l’allestimento che la coppia mise in scena per il matrimonio da fiaba di Lady Kitty Spencer, nipote di Lady Diana, e del magnate sudafricano Michael Lewis, nel 2021, un tripudio di D&G ancora oggi coperto da un segreto che solo Domenico e Stefano conoscono…

Intanto proprio è di qualche settimana fa la notizia dell’avvistamento di Jeff Bezos, patron di Amazon, e la sua promessa sposa Lauren Sànchez nella boutique milanese del brand. Non ci resta che attendere le nozze previste per il 24 giugno a Venezia per scoprire quale altra meraviglia Dolce&Gabbana avranno pensato per celebrare l’amore altrui.

Credit: Getty Images

Hailey & Justin Bieber: il mix perfetto tra street wear e couture

Anche se ultimamente si rincorrono i rumors sullo stato di salute di Justin Bieber che, in occasione dell’ultima edizione del Coachella per il suo comportamento insolito ha fatto preoccupare i fans, la coppia Hailey e Justin Bieber, quando tutto va bene, è di certo una delle più riuscite, almeno in fatto di stile.

Credit: Getty Images

Tutto ciò che indossano si trasforma subito in un must-have, a partire dal giorno del loro matrimonio.

Lei nuova musa del “clean girl look”, lui portavoce di uno street style elevatissimo, curato nei minimi dettagli, anche nella trascuratezza.

Il loro segreto risiede nel contrasto armonico di abiti e accessori che si completano vicendevolmente nelle forme e nelle nuance.

Quando due personalità così magnetiche si incontrano, non è difficile dimenticarsi dei dissidi e focalizzarsi sui look…E così il popolo del web, ha incoronato il minimalismo chic di Haley e il comfy wear di Justin, nel matchy-matchy che più di altri fa tendenza.

Miuccia Prada & Patrizio Bertelli: la coppia che sta per diventare un trio

Sono la power couple della moda italiana.

Lei genio creativo, lui la mente imprenditoriale.

Insieme dal 1979 hanno reso Prada un colosso globale e il loro amore riservato e duraturo è stato raccontato dall’autore di Tommaso Ebhardt, nel libro “Prada. Una storia di Famiglia”. A caratterizzare la coppia vincente è stato l'essere intuitivi e pionieri, da sempre affascinati dall'arte contemporanea e dal mecenatismo.

Credit: Getty Images

Ma da oggi la loro unione deve fare i conti con una nuova e ingombrante presenza.

Stiamo parlando di Donatella Versace.

Riuscirà Maurizio Bertelli a destreggiarsi tra i voleri di due donne che sono diventate sinonimo di creatività e empowerment femminile e trasformare Prada nel primo aggregatore della moda italiana al pari dei francesi Lvmh e Kering?

Ai fashion lovers (e ai mercati) l'ardua sentenza!