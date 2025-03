Fendi Icons: 2 borse leggendarie raccontano i 100 anni di storia della maison romana

Nel 2025 Fendi celebra un secolo di storia. Lo ha fatto durante la Milano Fashion Week con la sfilata-evento diretta da Silvia Venturini Fendi. Un traguardo che testimonia l'evoluzione della maison romana da laboratorio di pellicceria a emblema dell’eccellenza internazionale. Fondata nel 1925 da Adele e Edoardo Fendi, la casa di moda ha costruito la sua identità su artigianalità, innovazione e un’estetica sofisticata, portando il Made in Italy ai massimi livelli. In questo lungo viaggio nella moda due modelli di borse si distinguono come veri e propri simboli: la Baguette e la Peekaboo.

La Baguette: la borsa che ha fatto la storia

Nata nel 1997 dalla visione di Silvia Venturini Fendi, la Baguette ha rivoluzionato il concetto di borsa a spalla. Pensata per essere portata sotto il braccio proprio come una baguette francese, ha subito conquistato il mondo della moda con il suo design compatto e la varietà infinita di materiali e decorazioni. Non è solo un accessorio ma un'icona pop, celebrata da star e fashionisti. Il suo status leggendario è stato consacrato anche con la celebre battuta di Carrie Bradshaw in Sex and the City: "It's not a bag, it's a Baguette!".

La Peekaboo: eleganza e artigianalità senza tempo

Lanciata nel 2008, la Peekaboo incarna il perfetto equilibrio tra tradizione e modernità. Il suo design strutturato e la chiusura semi-aperta ne fanno un pezzo distintivo, capace di rivelare un’anima doppia: sofisticata all’esterno, sorprendente all’interno. Versatile e senza tempo, è diventata una delle borse più amate da celebrity e collezionisti.

100 anni di creatività e innovazione

Con la Baguette e la Peekaboo, Fendi ha scritto due capitoli fondamentali della storia della moda, dimostrando che innovazione e tradizione possono camminare insieme. Due borse che pur appartenendo a epoche diverse, condividono la stessa filosofia: qualità, creatività e un tocco di irriverenza. Mentre la maison celebra il suo centenario con una sfilata co-ed nella Settimana della moda di Milano, il futuro di Fendi appare luminoso, grazie alla capacità di reinventarsi senza perdere la propria identità.