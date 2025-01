L’eyeliner torna in auge come tratto distintivo delle nuove tendenze beauty

Linee nette, marcate, allungate. L’eyeliner è magnetico, sensuale. Quello della primavera-estate 2025 non ha vie di mezzo. Lo vediamo un po' dappertutto in passerella, declinato in mille segni diversi ma tutti incisivi.

Perfetto per esprimere la caparbietà della donna di Antonio Marras e di Alexander McQueen e sottolineare lo sguardo affilato, talvolta tagliente, delle loro modelle. Ma la linea nera o colorata si porta anche sfumata, leggera, allusiva.

Come il tratto irregolare dell’eyeliner di Genny che riporta in ogni caso l’attenzione sullo sguardo: “A me gli occhi”. Evocazione di Cleopatra, celebrativo dello stile di Madonna che è stata citata senza mezzi termini in passerella, l’eyeliner di Dolce&Gabbana afferma il carattere della donna contemporanea: elegante e ribelle come l’iconica star della storia del pop. Un ritorno in grande stile per guardare alla primavera con occhi da gatto.