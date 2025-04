Sale la febbre da derby. Le luci di San Siro stanno per riaccendersi. Inter e Milan sono pronte a scendere in campo per l'atteso secondo atto della semifinale di Coppa Italia. Allo stadio Meazza si deciderà chi, tra nerazzurri e rossoneri, staccherà il pass per la finale del 14 maggio a Roma. Il match di questa sera, mercoledì 23 aprile, è visibile su Canale 5, in diretta dalle ore 21. L’andata è terminata 1-1. Se l'attenzione di milioni di tifosi sarà catalizzata dalle gesta dei calciatori in campo, un altro derby, ugualmente appassionante, andrà in scena sugli spalti. Occhi puntati quindi sulle compagne dei campioni. Ecco le wags più influenti.

Le rossonere

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez

Veneta, classe 1996, Zoe Cristofoli detta "La tigre di Verona" per la moltitudine di tatuaggi che ha sul corpo, dopo gli inizi come influencer su Instagram dove vanta oltre un milione di seguaci, è sbarcata nel fashion system in qualità di modella per video musicali, ma anche e soprattutto sfilate e shooting. Oggi ha una linea di profumi ed è co-owner di uno studio di tattoo e piercing. La storia con Theo Hernandez, terzino del Milan, è nata nel 2020 ed è stata coronata dall’arrivo di Theo Junior, nel 2022 e di Cloe Marie nata lo scorso 7 aprile, proprio come il fratellino, che in quel giorno ha festeggiato i suoi primi 3 anni.

Alexa Melton e Christian Pulisic

Il trequartista del Milan Pulisic non ha mai nascosto la sua passione per il golf e ha trovato l'amore proprio sul campo. Lei è Alexa Melton, definita “astro del golf statunitense”. Professionista dal 2023, fisico plasmato dallo sport, è sempre più richiesta come testimonial dai brand di moda. Il suo stile sporty-chic è copiatissimo. La coppia è uscita allo scoperto lo scorso anno, dopo mesi di rumors.

Marina Reijnders Gourgis e Tijjani Reijnders

Marina Reijnders Gourgis e Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, sono inseparabili. Insieme da sette anni, marito e moglie dal settembre 2022 e genitori di Xavien dal febbraio 2024. È stata Marina - bellezza acqua e sapone – a rivelare come è scoccata la scintilla: "Ci siamo conosciuti tramite amici comuni e abbiamo iniziato a parlare tramite Instagram. Poi le cose sono andate molto velocemente.

Le nerazzurre

Kleofina Pnishi e Benjamin Pavard

La modella e attrice francese di origini kosovare Kleofina Pnishi, classe 1994, ha fatto girare la testa al suo connazionale, il centrocampista dell'Inter Benjamin Pavard. Laureata in Giornalismo e Comunicazione, nel 2017 Kleofina ha vinto la fascia e la corona di Miss Provenza, che le ha permesso l'anno seguente di partecipare a Miss Francia. Ha lavorato anche nel campo del cinema e della televisione. La coppia si è fidanzata ufficialmente la scorsa estate, ma la data delle nozze è top secret.

Agustina Gandolfo e Lautaro Martinez

Sono una delle coppie più patinate del derby: Agustina Gandolfo e Lautaro Martinez, sposi in gran segreto a Milano nel maggio 2023. Si sono fidanzati nel 2018 e lei ha seguito subito il compagno all’ombra della Madonnina quando è stato chiamato dai nerazzurri. In Argentina lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento. Ora è un’influencer seguitissima e un’imprenditrice. Insieme al marito ha appena lanciato una linea di vini prodotti a Mendoza, in Argentina, e hanno in progetto anche di aprire nella loro terra natale un centro turistico e gastronomico.

Camilla Bresciani e Alessandro Bastoni

Segni particolari: super riservata ma di una bellezza che non passa inosservata. Camilla Bresciani è la moglie di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, e madre della loro figlia, Azzurra Agnese, nata il 21 gennaio 2022. Camilla condivide con il marito la passione per la moda. Insieme hanno creato un brand di abbigliamento a Milano, realizzando il sogno di trasformare una passione in un’attività imprenditoriale. Oltre alla moda, Camilla ama la fotografia e i suoi scatti riflettono eleganza e semplicità, caratteristiche che emergono anche nei suoi look.