Contorno occhi: come avere uno sguardo sempre fresco e riposato

Il contorno occhi è la prima zona del viso che evidenzia il trascorrere del tempo. In media tre volte più sottile e costantemente sollecitata, è estremamente vulnerabile e fragile. Ragione per cui, oltre alle rughe, compaiono progressivamente anche occhiaie e borse che vanno a “spegnere” lo sguardo. Ecco allora alcuni “must have” che corrono in soccorso, assolutamente da includere nella propria beauty routine quotidiana. Contrasta non solo i segni visibili dell’invecchiamento ma anche quelli genetici, ambientali e legati allo stile di vita il nuovo soin completo di Sisley, Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Crème contour des yeux et des lèvres. Adatto anche a un’altra area delicata del viso, quella delle labbra, agisce simultaneamente sulle principali problematiche del contorno occhi: rughe, mancanza di compattezza, borse e occhiaie. Assicura uno sguardo più fresco e aperto, pelle più tonica e rassodata. Tra gli attivi “faro” della formulazione, l'estratto di mimosa di Costantinopoli, che contribuisce a favorire il buon funzionamento del ciclo vitale delle cellule.

Sisley, Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Crème contour des yeux et des lèvres

Offre un trattamento occhi tridimensionale Augmented Skin, l’eye cream proposta da Prada Beauty: pelle compatta, luminosità ravvivata e linee levigate. Formulata per tutti i tipi di pelle e adatta anche a quelle sensibili, è abbinata a un applicatore ergonomico a forma di triangolo con cui stendere il prodotto. Test condotti in vitro dimostrano che la sua tecnologia brevettata riesce ad aumentare la produzione di collagene del 420%.

Prada, Augmented Skin – Eye Cream

Doppia efficacia: luminosità ed effetto lifting per il siero contorno occhi proposto dalla maison Guerlain, Abeille Royale Double R Renew & Repair Eye Serum. Ispirato ai trattamenti dermoestetici, si avvale della tecnologia riparatrice Dynamic Blackbee Repair, che contribuisce ad accelerare i meccanismi di autoriparazione cutanea. Le strutture dell'epidermide si ridistendono, per una pelle dall'aspetto più giovane e uno sguardo più aperto.

Guerlain, Abeille Royale Double R Renew & Repair Eye Serum

Una coccola di bellezza per un contorno occhi perfettamente idratato e in grado di contrastare la stanchezza legata in particolare all’uso dei dispositivi digitali. Dior propone i suoi primi Patch Occhi: in soli dieci minuti, rinfrescano e rendono la pelle due volte più idratata e luminosa. Offrono massima flessibilità e aderenza, grazie alla tecnologia Double Hydrogel, e preparano la pelle al make-up.

Dior, Les Patches Yeux

Il meglio della scienza della riparazione disponibile per il contorno occhi. Così Lancôme presenta la nuova crema occhi Génifique Yeux Ultimate Dual-Repair. Protetta da ben undici brevetti, va ben oltre le occhiaie: inverte i danni.

Lancôme, Génifique Yeux Ultimate Dual-Repair

Una formulazione potenziata dalla scienza, arricchita con principi attivi di ispirazione medica. Tra i componenti, trilioni di molecole di CM-Beta Glucano micronizzato, principio attivo che rispetta la pelle e ne imita le funzioni biologiche.

Leggi anche:

Ribbon eyes, cos’è il nuovo trend make-up per sguardi magnetici