Hair look, quando dare un colpo di forbici è sinonimo di libertà

Un taglio di capelli può essere molto più di un semplice cambio di look: è un gesto di libertà, un modo per sentirsi più leggere e sicure.

Lo dimostrano le star, in primis: Scarlett Johansson con il suo long bob audace e Gigi Hadid che ha sperimentato il classico caschetto, quello che resiste a ogni cambio di moda. Che dire, poi, di Kaia Gerber? Con il suo taglio medio di uno chic senza tempo dimostra di essere degna erede di mamma Cindy Crawford.

Anche Hailey Bieber e Florence Pugh hanno scelto il corto per dare carattere al loro stile, mentre Sarah Paulson e Iris Law giocano con forme e texture per un look sempre fresco e dinamico. Che sia un bob strutturato o un pixie sbarazzino, il messaggio è chiaro: tagliare può essere un atto di forza e stile.

Non a caso gli hair look corti e medi sono una delle tendenze capelli che si prospettano imperare in questo 2025. Pari o smussati da scalature strategiche. Pronte, dunque, a darci un taglio?