Testa rasata per Brie Larson nei panni di Elektra al Duke of York’s Theatre di Londra. Un taglio cortissimo e capelli colore naturale per l’attrice premio Oscar, che sta riscuotendo grandissimo successo nel West End con la tragedia greca di Sofocle, rivisitata in chiave moderna.

Un cambio di beauty look stravolgente per Brie, che dalla chioma lunga e bionda che ha caratterizzato anche il personaggio di Captain Marvel, è passata a un taglio maschile e alternativo.

Diretta da Daniel Fish, Larson veste i panni di Elektra, tormentata dall’assassinio del padre e dal dolore. Il look dell’attrice all’opening dello spettacolo rispecchiava il mood della tragedia: pelliccia fake dalla stampa tigrata, pantalone nero, piccoli orecchini ad anello.

Un’inversione di rotta per Brie, che durante le prime messe in scena nella città inglese di Brighton aveva optato per un pixie cut scuro, per poi decidere di dare un taglio ancor più drastico, rasandosi la testa. Un radicale make-over che rispecchia il pensiero di Larson, entusiasta della nuova esperienza teatrale, sfidante e in grado di cambiare tutte le prospettive.