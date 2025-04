Tra dolcezza e romanticismo. Il make up per Pasqua fa risplendere il viso di mille riflessi. Le nuance di stagione illuminano, creano un effetto multidimensionale e di morbidezza diffusa, avvolgono con tocchi caldi e leggeri. L'effetto complessivo è di grande naturalezza, radiosità a lunga durata e risultati su misura.

Make up Pasqua 2025: i blush luminosi più desiderati e da provare

Guerlain, Météorites Perle di poudre rivelatrici di luminosità

Si comincia con un grande classico, un prodotto icona del beauty nato nel 1987 e tra i "must have" di Guerlain. Le Météorites Perle di poudre rivelatrici di luminosità hanno una texture ultra leggera, composta dal 95% di ingredienti di origine naturale, e una fragranza rinnovata, più moderna. Restano fedeli alla loro promessa iniziale di combinare "tutte le polveri in un’unica polvere" fissando, correggendo, opacizzando e illuminando. Due tipi di madreperle complementari: brillanti e colorate per un effetto multidimensionale, e argentate, per una luminosità duratura e naturale.

Dior Forever Couture Luminizer, 003 Lilacmania

Una tonalità nuova e delicata, tra il lavanda e il lilla, è quella proposta da Dior per la sua iconica polvere illuminante Forever Couture Luminizer, tra le creazioni beauty di punta della maison per questa primavera 2025. Un colorito radioso, assicurato da una formula a lunga durata che si fonde perfettamente con la pelle e ne preserva la naturale idratazione, depositando un velo di colore tenue e un bagliore luminoso grazie a un'alta concentrazione di pigmenti perlati dai riflessi iridescenti. All’interno della custodia, menzione speciale per il motivo Dior Oblique in versione Logomania, preso in prestito dai foulard e dagli accessori fashion della maison.

Chanel, Creazione esclusiva Teint Camélia Futura (copyright Chanel)

È ispirata invece alla camelia, fiore preferito di Gabrielle Chanel, simbolo della maison e fonte di ispirazione, la creazione esclusiva Teint Camélia Futura, con il motivo a rilievo che la riproduce. Un trio di fard per creare una sfumatura evanescente dal rosa delicato all'albicocca. "Nell'estetica della camelia c'è una forma di dolcezza e di delicatezza che risulta particolarmente sorprendente quando si scopre che in realtà è un fiore molto forte, capace di adattarsi per fiorire anche in condizioni estreme", spiega Cécile Paravina, make up artist di Comètes Collective di Chanel.

Armani Beauty, Luminous Silk Glow Blush

Otto tonalità, dal beige al prugna, studiate per adattarsi a ogni incarnato, facili da applicare e che non lasciano spazio a "passi falsi". Luminous Silk Glow Blush di Armani Beauty assicura luminosità e naturalezza. Si basa su una tecnologia esclusiva, Silk Filler, che lascia sul viso una texture setosa e ultra morbida. I pigmenti sferici consentono alla luce di rimbalzare in modo uniforme e di propagarsi in molte direzioni, con un effetto diffuso e sfumato. Il prodotto incorpora anche una seconda tecnologia, quest'ultima in grado di creare un glow discreto e trasparente, simile al raso.

Sisley, Color Cloud

A prima vista può sembrare un lip gloss, è invece molto di più. Sisley presenta Color Cloud, che combina in un'unica formula blush e rossetto. Un solo prodotto make up dal duplice utilizzo e versatile, dalla copertura modulabile, sfumabile, ricco di pigmenti, per un colorito che dura tutto il giorno. Toni più lievi o intensi, effetto blurry o ad alta definizione. La sua finitura mat poudré lascia le guance vellutate e le labbra morbide, piene e rimpolpate, attenuando le piccole rughe e le imperfezioni. Si passa così com'è per dare un tocco di colore alla bocca, si stende con facilità con la punta delle dita per rendere le guance vivide e irresistibili.