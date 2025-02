Il Ballo del Doge, la 32esima edizione del Gran Galà veneziano

Magia, spettacolo, sogno. Il Ballo del Doge è l’evento clou del Carnevale di Venezia, un omaggio alla "Venezia Regina Azzurra” sospesa tra laguna, arte e glamour. Nella notte del Sabato Grasso, il 1° marzo, si terrà la 32esima edizione, all’interno della monumentale Scuola Grande della Misericordia.

Ideato dalla costumista di lusso veneziana Antonia Sautter, che dal 1994 realizza interamente ogni edizione, l’esclusivo gran galà coniuga sapientemente l’arte in tutte le sue declinazioni tra maschere, musica ed esibizioni. Il vero elemento di spicco sono tuttavia i costumi sartoriali: i sontuosi abiti, ispirati ai personaggi e alle regine della storia della Serenissima, delle fiabe e della fantasia, sono interamente disegnati e realizzati su misura per ogni partecipante utilizzando tradizionali tecniche artigianali e preziosi tessuti, il tutto rigorosamente “Made in Venice” e all’insegna del Carnival Couture.

All’esperienza suggestiva si aggiungono anche il banchetto dalle raffinate mise en place con decorazioni floreali, quest’anno stellato, che sarà accompagnato da uno spettacolo artistico e musicale: oltre 100 artisti internazionali, tra musicisti, funamboli, contorsionisti, attori, cantanti e ballerini si esibiscono in performance che riprendono i balli del passato in una versione più acrobatica e stupefacente.

Il segreto del Ballo del Doge è infatti la capacità di coinvolgere ogni singolo partecipante in un gioco collettivo e un po' surreale da fare almeno una volta nella vita perché, come dicevano gli antichi, “Semel in anno, licet insanire”.