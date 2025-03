Armani apre il primo ristorante in Cina: il Caffè sbarca a Pechino

Da via Manzoni a Milano, cuore pulsante della moda mondiale, alla capitale della Cina. Il Gruppo Armani annuncia l’apertura dell’Armani/Caffè all’interno del China World Shopping Mall a Pechino. Un’iniziativa che testimonia il legame di re Giorgio con il Paese asiatico, alla cui cultura e alle cui atmosfere si ispira da sempre. Disegnato dallo stilista con il suo team di architetti, l’Armani/Caffè ha il suo ingresso principale al terzo piano del grande department store, ma vi si può accedere anche con ascensore interno direttamente dalla boutique Giorgio Armani situata ai piani sottostanti. Il ristorante di 350 mq può ospitare fino a 110 persone nelle due sale interne e 40 sulla terrazza esterna.

Atmosfere retrò

L’architettura presenta un design contemporaneo dall’allure retrò, con elementi di arredo dalle linee morbide e carte da parati blu chiaro e oro rese speciali dall’iconico motivo di palme. Il pavimento a grandi lastre in seminato con contorni in metallo champagne e le grandi pareti in specchio bronzato e metallo dorato rievocano eleganti atmosfere anni ‘30 e ‘40. Punteggiano lo spazio lampade e arredi della collezione Armani/Casa.

Menù dal gusto sofisticato

La cucina, italiana con influenze internazionali, dà vita a un gusto sofisticato e unico. La ricerca delle materie prime di altissima qualità, l’accuratezza della preparazione, la presentazione elegante ed essenziale dei piatti riflettono il piacere della tavola secondo Giorgio Armani e sono gli elementi che identificano tutti i ristoranti dello stilista nel mondo.