Che faccia impazzire – come ai più – oppure storcere il naso, una cosa è certa: Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, è una icona del nostro tempo. Milioni di streaming, cinque Festival di Sanremo, un Eurovision Song Contest, un’edizione di X Factor come giudice.

E il settimo album, Comuni mortali, in uscita in vinile, cd e su tutte le piattaforme digitali venerdì 18 aprile per Warner Music Italy. Un lavoro, questo nuovo, che svela in pieno l’anima cantautorale di un artista dall’identità multiforme, fluida, un trasformista in perenne rinnovamento, capace di smontare gli stereotipi e attraversare i generi.

Svela la parte più intima di sé

Dopo sei album che spaziano dall’urban al glam, dal rock fino al pop, ora con Comuni Mortali Achille Lauro raggiunge la maturità artistica esprimendo la parte più intima di sé. “E’ il disco della consapevolezza”, racconta.

Dodici ballate sincere e romantiche, frutto della lunga permanenza di Lauro tra Los Angeles e New York, dove si è concesso il tempo necessario per scrivere e produrre. Le nuove canzoni sono frammenti di vita e racconti di tormenti, che hanno il potenziale per diventare grandi classici del cantautorato.

A cominciare da Incoscienti giovani, il brano arrivato al 7° posto all’Ariston tra i fischi del pubblico che lo avrebbe invece voluto sul podio, e dalla focus track dell’album AMOR (su TikTok), un brano che racconta l’amore sotto il cielo di una Roma notturna che abbraccia i due innamorati: “Abbracciami Roma prima di addormentarci stasera”. E che dire del concerto show nel cuore della città eterna? Una sorpresa a Piazza di Spagna che ha incantato i fan.

I brani di Comuni Mortali sono dediche speciali a figure importanti della vita di Lauro, dalla madre Cristina al grande amore fino alla sua gente, con come file rouge un senso di vulnerabilità che rende tutti profondamente uguali.

Nella moda è libero come una farfalla

La cover di Comuni Mortali, scattata dai fotografi di fama internazionale Luigi&Iango, ritrae il volto di Achille Lauro insieme a quello di una farfalla, animale dalla forte simbologia in molte culture, espressione di vita, morte ma anche di immortalità, così come immortale è il passaggio degli esseri umani sulla Terra, destinato a resistere per sempre nella memoria dei propri affetti.

“La farfalla è un animale incredibile per la sua delicatezza, per l’evoluzione che fa e per la durata della sua vita”, precisa l’artista.

Quanto al look, Lauro con questo nuovo album conferma la sua svolta chic, già vista sul palco di Sanremo 2025, dove ha trovato affinità elettive nelle creazioni di Dolce&Gabbana, ispirate a figure iconiche del passato come Marlon Brando e Oscar Wilde: “Con Domenico Dolce e Stefano Gabbana siamo rimasti svegli la notte a riflettere sull’ispirazione e gli aspetti creativi, ne è venuto fuori un progetto di alto profilo”, ha rivelato. Lauro ha detto così addio alla collaborazione con Alessandro Michele, l’ex direttore creativo di Gucci che per lui aveva disegnato costumi da triplo Wow per Sanremo 2020 e poi anche per l’anno successivo, quando nella città ligure arrivò come ospite. A curare i suoi outfit, comunque, è stato lo stesso stylist, Nick Cerioni.

Lauro è sempre stato un pioniere della libertà espressiva nel panorama della musica italiana. Attraverso i suoi outfit, esplora di volta in volta temi come la fluidità di genere, la libertà individuale e la rottura dei luoghi comuni. Nell’album Pour l’Amour del 2018 ha abbracciato un’estetica glam rock, ispirata a David Bowie e Renato Zero. Nel Rolls Royce Tour ha sfoggiato costumi teatrali, ali di piume di struzzo e tute tempestate di paillettes. “La moda è come la musica, con queste due arti esprimo sentimenti ed emozioni”, ha dichiarato il cantautore.

Lo aspetta un grande tour

I nuovi brani insieme ai grandi successi della carriera di Lauro saranno live nelle due date sold out al Circo Massimo il 29 giugno e il 1° luglio e palazzetti, dal 4 marzo 2026 da Eboli per proseguire poi con doppia data a Roma, Bari, Padova, Torino, doppia tappa a Milano, Bologna e Firenze. Un lungo tour per un grande abbraccio ai fan.