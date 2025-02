Stile ad alta quota, le maison di moda portano l'esclusività sulle piste da sci

Il lusso non conosce confini, nemmeno sulla neve. Le grandi maison di moda reinterpretano l’abbigliamento da montagna, trasformando le piste innevate in passerelle d’alta quota. Sciare non è mai stato così chic.

Dai completi che richiamano lo stile sartoriale di Loro Piana alle proposte iconiche e divertenti di Gucci. I look da sci firmati Armani sono in dialogo con la natura e con i cromatismi delle vette, tra bianchi delicati e nuance avvolgenti. Louis Vuitton propone uno stile da sci che non passa inosservato con tanto di materiali riflettenti e loghi.

Le versioni di Dior e Moncler parlano il linguaggio pragmatico degli sportivi che non rinunciano a quell’inconfondibile tocco fashion.

Tessuti tecnici, dettagli couture e silhouette sofisticate rendono le collezioni da sci un vero e proprio statement di stile. Che si tratti di una discesa sulle Alpi o di un après-ski esclusivo, il fashion da montagna è più che mai protagonista.