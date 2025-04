Tra innovazione tecnologica e momenti di flirt con lo sport, l’arte, la musica e la società, le sneakers sono oggi il modello di scarpe più acquistato e utilizzato al mondo.

Il loro lungo percorso è cominciato oltre un secolo fa, nel 1917, quando l’azienda americana Converse lanciava l’iconica calzatura Chuck Taylor All Star dando voce alla strada, interpretando le tendenze e portando sul mercato un oggetto che nel tempo sarebbe diventato sinonimo di moda, culto e ribellione.

Credit: Getty Images

E in attesa che il tour dell’edizione 2025 di Sneakerness, la più grande fiera internazionale di settore, tocchi il suolo italiano - a giugno a Roma e in ottobre a Milano - ci sono date che è bene ripassare.

I momenti più iconici

È il 1969 e le Adidas Superstar sono le prime sneakers a eludere i confini del campo da gioco, per entrare a far parte della cultura musicale quando i Run-D.M.C lanciano il videoclip “My Adidas”. Qualche anno più tardi, Michael Jordan in collaborazione con Nike, firma le prime Air Jordan trasformandole in un simbolo di status e prestazione.

Con l’avvento del nuovo millennio, dopo il successo ai piedi di certi divi del pop come Kanye West e Pharrell Williams, le sneakers si trasformano anche in un veicolo di messaggi politici.

Basti pensare al volto di Barack Obama impresso sulle Nike Air dall’artista Van Taylor Monroe, o al movimento Black Lives Matter per cui l’iconica calzatura diventa simbolo della lotta per l’uguaglianza razziale.

Credit: Getty Images

Oggi, dopo un secolo di sperimentazioni, è tempo di tornare alle origini.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Ecco perché, in accordo con quanto presentato dalle passerelle del prêt-à-porter, la calzatura con cui ci incamminiamo verso l’estate 2025 è una sneakers bianca con la sua storia ancora tutta da scrivere.

Sneakers d’artista

Le incursioni dell’arte sulla tela delle sneakers sono un fenomeno a cui, da qualche tempo, la moda ci ha abituato.

Indimenticabile fu il progetto firmato da Louis Vuitton e nato da un’idea di Virgil Abloh in cui le LV Trainer della primavera-estate 2019 furono oggetto dell’interpretazione di artisti di fama internazionale come Lady Pink e Lee Quiñones, aprendo la strada a future sperimentazioni grazie alle quali, anche per questa stagione, vestiremo ai piedi la creatività di Colm Dillane.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

L’artista americano torna a collaborare con PUMA e lancia una collezione fatta di dettagli vissuti, tessuti leggermente sfrangiati e tonalità sbiadite presentata attraverso un’ironica campagna behind-the-scenes del mitico KidSuper Studios, dove l’iconica calzatura è ancora una volta protagonista.