Viaggiare è conoscere, aprirsi al mondo, esporsi alla strada, alla vita. Salire a bordo vuol dire accendere il desiderio di vedere, incontrare ma anche raccontare un’esperienza possibile, la sensazione di essere sicuri, protetti, come avvolti mentre si guarda fuori e ci si gode la strada, mentre si vive. Così l’expertise del viaggio su quattro ruote abbraccia la sapienza di chi della protezione fa la propria missione.

“Insieme per proteggere” è il messaggio con cui Lancia si apre al confronto su un tema drammaticamente attuale, la violenza contro le donne. Una campagna di sensibilizzazione che si propone di diffondere la conoscenza del numero anti violenza 1522 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato alla vittime di violenza e stalking. Un numero attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, gratuito e garante del totale anonimato. Un ausilio prezioso perché in questo campo molto è stato fatto ma molto è ancora da fare, come ricorda Cristiana Capotondi, l’attrice, notoriamente impegnata a sostegno delle donne, che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa.

Nel video della campagna, Cristiana Capotondi è accanto alla nuova Lancia Ypsilon, auto che ha accompagnato generazioni di donne alla ricerca di indipendenza e di stile. Le immagini scorrono a raccontare il design, ne mostrano gli eleganti interni quando vengono improvvisamente interrotte dallo scoppio di un air bag rosa. È un’efficace analogia tra i dispositivi di sicurezza presenti sull’auto e quelli per contrastare la violenza alle donne. Un’immagine simbolo dell’importanza di percepire, in qualsiasi situazione e momento della vita, la sensazione di essere protetti.

La campagna non è solo video. Lancia è al fianco dell’associazione Differenza donna per promuovere il numero anti violenza attraverso un piano di affissione tra Milano e Roma dal forte impatto visivo. Nei prossimi mesi, poi, una serie di appuntamenti sul tema presso gli show room del brand daranno vita ad esperienze di comfort esclusive e allo stesso tempo occasioni formative sulla violenza di genere.

Una collaborazione perfetta quindi per la storica casa automobilistica da sempre amata dall’universo femminile e impegnata a sostenere le iniziative che credono nella possibile costruzione di un mondo migliore per le nuove generazioni. Come questa campagna, volta a far conoscere a più persone possibili che “viaggiare” in sicurezza non solo è possibile ma è un’esperienza meravigliosa.