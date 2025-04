Gioielleria e celebs, binomio indissolubile

“Diamonds are a girl's best friend”, sussurrava Marylin Monroe nel leggendario film Gentlemen Prefer Blondes del 1953. Già, i diamanti amici delle donne… e delle celebs. Lo sanno bene le maison di gioielleria, che annoverano sempre più volti noti come testimonial, “amiche” o addirittura interpreti per cortometraggi ad hoc.

Ricordiamo Philippine Leroy-Beaulieu che sulla scia del successo di Emily in Paris è diventata la nuova ambasciatrice di Pomellato. Oppure Messika, che per questa stagione ha scelto come musa e testimonial Elisabetta Canalis, perfetta incarnazione dei valori del brand grazie al suo carisma ed il suo stile senza tempo.

L’ultimo esempio è Garatti, con il suo viaggio a bordo del treno più leggendario, l'Orient Express, da Venezia a Parigi. Per la prima volta assoluta, una maison italiana di alta gioielleria, ha presentato la nuova collezione durante un suggestivo itinerario dal sapore di ieri, su rotaia, e ne ha affidato il racconto a uno dei più grandi registi di oggi, Ferzan Özpetek. Un'esperienza riservata a ospiti selezionati, tra cui attori, icone del jet set e muse ispiratrici. L'universo prezioso di Garatti si fonde così con il cinema in un cortometraggio che vedrà la luce a maggio 2025. Tra le protagoniste, Kasia Smutniak e Isabella Ferrari, che già hanno lavorato sul grande schermo con il regista turco, poi Greta Ferro e Denise Tantucci.

Ancora Giancarlo Commare, Andrea Di Luigi e Saul Nanni, uomo del momento per la serie Il Gattopardo e fidanzato di Deva Cassel. Tutti personaggi che, tra velluti, cristalli e atmosfere d'altri tempi, sotto la direzione di Özpetek, hanno dato vita a un racconto sospeso tra sogno e realtà.

A bordo dello storico treno, partito dalla stazione di Venezia Santa Lucia in direzione Parigi Austerliz, c’era anche Rocco Ritchie, nato dalla relazione di Madonna con il regista inglese Guy Ritchie, artista in ascesa, che al dj set ha fatto ballare gli ospiti fino a notte fonda.

Sullo storico treno ha preso vita la nuova collezione "Black Tie" di Garatti, dedicata alle occasioni speciali, anche per lui. Papillon, gemelli e spille, queste ultime grande trend del momento, con pavé di diamanti e pietre preziose. Pezzi unici che giocano sul contrasto tra maschile e femminile, diventando sorprendentemente contemporanei.

In anteprima assoluta, la Maison svela "Liberty", una collezione che trae ispirazione dall'omonimo periodo artistico, quando natura e creatività si intrecciavano con armonia. In ogni gioiello la maestria orafa fonde l’oro bianco con i diamanti fancy color rosa e bianchi, creando sfumature pastello che raccontano storie di eleganza.