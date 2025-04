Banksy a Milano, la street art diventa chic

Con l’arrivo della mostra dedicata a Banksy, Milano riscopre il lato più intimo dell’artista senza volto che ha trasformato i muri delle città in icone pop. Niente spazi industriali o gallerie alternative. Qui la street art entra in punta di piedi in uno spazio sofisticato, curato nel dettaglio dove ogni opera trova il suo palcoscenico con naturalezza.

Oltre 100 lavori tra graffiti, fotografie, installazioni e stampe realizzate su materiali diversi.Dalla tela al tessuto all'alluminio, fino al forex e al plexiglass. Un percorso che si snoda attraverso opere iconiche come Ozone Angel, Steve Jobs, Napoleon e Flower Thrower che accompagnano il pubblico in una narrazione visiva tra impatto estetico e riflessione sociale.

Un'ulteriore sezione video arricchisce l'esperienza, approfondendo la storia e i significati dei murales più celebri dell'artista. La mostra non è una semplice retrospettiva ma un viaggio multisensoriale nel pensiero irriverente e poetico dell’artista.

Dalla metà degli Anni 90, le sue opere sono apparse in spazi pubblici in ogni angolo del globo, da Londra a Tokyo, da New York a Venezia. Tra gli eventi più celebri, la vendita di Girl with Balloon, autodistrutta nel 2018, e il record stabilito nel 2021 con Love is in the Bin, aggiudicata per 21,6 milioni di euro. Un linguaggio universale, quello di Banksy, che conquista anche chi non conosce a fondo la street art.

Nello spazio Varesina 204 di Milano, fino al 29 giugno, ogni pezzo racconta una storia di ribellione, ironia e malinconia. Ad accogliere i visitatori, luci calde, pareti materiche e atmosfere urban- chic. Un allestimento mai sopra le righe, una sorta di perfetto set, instagrammabile a ogni passo.

Così tra stampe e videoinstallazioni c'è spazio anche per riflessioni profonde, sulla politica, sul consumismo e sulle false certezze dei tempi moderni. Perché quella di Banksy non è solo arte ma una visione introspettiva, con una bomboletta spray.