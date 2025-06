Addio ad Arnaldo Pomodoro, gigante della scultura

Il mondo dell'arte è in lutto. Si è spento ieri sera, nella sua casa di Milano Arnaldo Pomodoro. Oggi 23 giugno avrebbe compiuto 99 anni. A dare la notizia dell’addio del maestro la Fondazione che porta il suo nome, diretta da Carlotta Montebello.

Credit: Getty Images

Arnaldo Pomodoro è stato uno degli scultori italiani più noti. Ha saputo attraversare il XX secolo con una visione unica, capace di fondere insieme materia, forma e simbolismo. Bassorilievi, totem, sfere in bronzo… Pomodoro è celebre per i suoi monumenti dall’impronta inconfondibile in ogni angolo del mondo. Pensiamo, per esempio, alla Sfera in Piazza Meda a Milano, il Colpo d’Ala a Los Angeles o la Sfera all’interno della sfera, nel piazzale della sede ONU a New York.

Credit: Getty Images

Di recente è stato riaperta una delle opere più suggestive dell’artista, un po’ come entrare nella sua mente. Un luogo in cui si fondono arte, mito e introspezione. Ovvero Labirinto di Arnaldo Pomodoro, situato nei sotterranei del headquarter milanese della Maison Fendi, da sempre attenta alla valorizzazione dell’arte contemporanea.

Leggi anche:

Riapre il Labirinto di Arnaldo Pomodoro a Milano