Un’ode alla felicità, all’ironia. La collezione fw 2025 di Fiorucci è un invito a riflettere sui momenti in cui siamo davvero in pace. Quando giovinezza e maturità si fondono senza sforzo e possiamo essere la versione più autentica di noi stessi. Attraverso una lente giocosa e ironica, la collezione abbraccia una nuova ingenuità e una gioia pura, libera da aspettative.

Cartoline dal mare d’inverno

Fiorucci indugia sul concetto di leggerezza con il suo piglio ludico e pop e trasforma la location di sfilata in una cartolina da riviera. Come scriveva Italo Calvino, “Prendi la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”. Via ogni pesantezza, dunque, con Fiorucci si sogna.

Forse d’inverno ce n’è poco nella collezione pensata da Francesca Murri, ma c’è molta Beatituto, quella che le dà il titolo. “Un’esplorazione surreale della felicità e della libertà”, un universo parallelo dove si sfidano le convenzioni stagionali, e si uniscono giovinezza e maturità.

Materiali futuristici

Il tailoring classico incontra materiali futuristici, unendo lana gessata, chevron e crêpe de Chine in seta pastello con lattice naturale ultra-lucido, carta trattata come tessuto, PVC riciclato e neoprene morbido, dando vita a silhouette inaspettate.

Le stampe fuori stagione

Le stampe sfidano le convenzioni stagionali, spaziando da fiori hawaiani e paesaggi di Portofino a pin-up sulle piste da sci e agli eterei angeli Fiorucci che fluttuano tra nuvole di chiffon, nella Beatitudo Print. È un’ode al non prendersi troppo sul serio, come nel mini abito nostalgico che è mosaico di polaroid o nel piumino da indossare con l’intero rosso alla Baywatch.

Risvegliare i sensi e i ricordi

Ogni pezzo della collezione è pensato per risvegliare i sensi ed evocare ricordi.

Unendo artigianalità classica, materiali innovativi e una narrazione surreale, il brand fondato dal mitico Elio Fiorucci riafferma il suo ruolo di pioniere nella moda e nella cultura, offrendo capi che vanno oltre le tendenze e ispirano una nuova prospettiva.