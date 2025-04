L'aroma del cioccolato, ma non solo. A Pasqua c'è anche voglia di fiori e leggerezza, come solo la primavera sa portare con sé

Per i nasi più raffinati, X-Style mette nell'uovo di Pasqua anche due profumi, che non solo racchiudono al loro interno tutta l'essenza e la delicatezza del mughetto, ma che, anche nel flacone, ricordano al meglio l'iconico e delicato fiore.

Simbolo di rinascita e della primavera, il mughetto è una nota ricercata ed elegante all'interno delle fragranze.

Solitamente associato alla purezza, ha un fascino etereo e misterioso che nei profumi si trasforma in delicata sensualità, diventando così un classico intramontabile, adatto a dare un tocco di raffinatezza al look.

Ecco due profumi dedicati al mughetto, non solo nelle note olfattive, ma anche nel flacone.

Per questa edizione esclusiva, che unisce storia e innovazione, l’artista Yann Philippe ha rielaborato il leggendario flacone di Guerlain, fondendo l’eccellenza della maestria artigianale con l’avanguardia dell’intelligenza artificiale.

Evanescente e delicato, il mughetto ha affascinato i perfumer di Guerlain fin dal 1908. Da allora, il delicato profumo di questi campanellini primaverili è stato reinterpretato da Jean-Paul Guerlain nel 1998 e successivamente nel 2016 da Thierry Wasser, che ha dato vita a un’eleganza senza tempo dell’attuale versione di Muguet.

I riccioli in oro 18 carati, sull’iconica bee bottle del brand, sono spirati all’Art Nouveau e ricreano arabeschi raffinati, lasciando al vetro la libertà di esprimersi con una trasparenza di rara bellezza.

Penhaligon’s Lily of the Valley è come una passeggiata in un giardino inglese fiorito nel mese di maggio.

Delicato, piccolo e dolce, il mughetto è il protagonista assoluto. Questa essenza creata nel 1976 è considerata dagli esperti una di quelle che esprimono al meglio la personalità di questo fiore.

L’iconico marchio Penhaligon’s era uno dei più amati da Lady Diana, che sceglieva spesso bouquet freschi e fioriti.

Verde, pulito, genuino anche il flacone. Con un fiocco verde e leggero come la rugiada mattutina che si posa sui petali di questo timido fiore pieno di grazia e personalità. E se lo scoprirete a Pasqua… Probabilmente lo amerete per sempre.