Andy Warhol in mostra a Gorizia

La Pop art conquista Gorizia. La mostra Andy Warhol. Beyond Borders, a Palazzo Attems Petzenstein fino al 4 maggio 2025, celebra l’estro di uno dei grandi artisti del XX secolo.

Centottanta le opere esposte per ripercorrere la carriera del pittore regista americano che conosceva tutti i segreti della comunicazione pubblicitaria e della società di massa e li ha utilizzati per trasformare la propria vita e costruirsi un’immagine da divo prima ancora che da artista.

Innovatore assoluto, capace di legittimare gli oggetti della cultura popolare rendendoli materiale di rilievo, Warhol ha reso opere di valore oggetti e immagini di consumo simbolo della società Usa.

Dai disegni con protagonista Mick Jagger, agli autoscatti, fino ai ritratti di Marylin Monroe, Mao, Grace Kelly e la serie Flowers, tantissimi sono i lavori esposti in un percorso diviso in sezioni tematiche. Andy Warhol. Beyond Borders fa parte del programma della rassegna “GO!2025”, ideata e promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in occasione di Nova Gorica e Gorizia capitale europea della cultura.