Dal 6 al 9 aprile 2025 a Verona l'appuntamento cult per gli appassionati di vino. La nostra selezione di calici da non perdere.

Una selezione di etichette esclusive, dal Piemonte alla Toscana, passando per il Veneto e arrivando fino in Sicilia.

Dal 6 al 9 aprile va in scena a Verona la 57esima edizione di Vinitaly, punto di riferimento per gli appassionati di vino a livello internazionale, che ospita 4.000 cantine, fra tradizione vinicola e nuove proposte.

Noi di X-Style digital vi proponiamo una serie di bottiglie prestigiose, vini che per stile e per rarità, ma anche solo per la loro aristocratica storia, hanno scritto pagine memorabili. Etichette preziose che diventano in molti casi veri e propri pezzi da collezione.

Barolo Riserva 1961 di Giacomo Borgogno: esclusivo

Avvolgente, armonioso, straordinario.

Il Barolo riserva 1961 è una vera e propria chicca prodotta da Giacomo Borgogno e Figli di Barolo, una delle cantine più antiche del Piemonte. Una tradizione secolare, iniziata nel 1761, secondo la quale i vini delle migliori annate vengono in parte custoditi gelosamente nelle cantine per almeno vent’anni.

Il risultato è l’acquisizione di straordinaria rotondità ed equilibrio, con preziose e molteplici sfumature di profumi. Oggi Borgogno continua a essere espressione di un territorio ricco di tradizione e storia con lo sguardo rivolto sempre al futuro.

Tua Rita: un gioiello che nasce sulle colline toscane

Un vino possente, strutturato, dalla grande longevità e dalla spiccata avvolgenza.

Il portabandiera Redigaffi, merlot, nasce sulle colline metallifere vicino a Suvereto in alta Maremma toscana. Nel 1988 fu impiantato il primo vigneto, un inizio sullo stile “Vin du garage” che ha dato inizio alla storia di Tua Rita: da un unico ettaro, oggi l'azienda ne conta 47.

La vera consacrazione di questa realtà toscana arriva grazie al Merlot della vendemmia 1994, maturato in barrique, il “Redigaffi”, che ottenne grande favore di critica, guadagnandosi il clamoroso traguardo dei 100/100 dell’enologo statunitense Robert Parker con l'annata 2000. Da allora, queste bottiglie sono state insignite di premi sempre più prestigiosi.

Il Cabernet Ventaglio: perla di Bolgheri

Ventaglio si presenta come summa espressiva del Cabernet Franc messo a dimora nel territorio bolgherese, in Toscana.

Argentiera è un luogo magico, situato nella punta meridionale del territorio di Castagneto Carducci, culla della denominazione di produzione vinicola Bolgheri DOC. Qui la luce, le brezze, il cielo e la vista verso il mare infinito si fondono insieme nello spettacolo degli elementi. È il primo single Vineyard della tenuta e ne esprime l’apice produttivo. I grappoli vengono allevati in una parcella di quasi due ettari, poco lontano dalle colline della frazione di Donoratico che abbraccia l’intera superficie del colle, assumendo l’iconica forma a raggiera di un Ventaglio.

L'amarone della Valpolicella: nobiltà veneta

Dall’esperienza della Famiglia Tommasi nasce un vino senza tempo, un nuovo classico. Un vino guidato verso la sua massima espressione dal talento, dalla sensibilità, dalla pazienza e dal rigore di chi sa comporre l’Amarone, come una sinfonia di essenze, spezie, sentori.

Pause e accordi. Tutto a ritmo del tempo.

Scandito da stagioni e fasi lunari, così avviene la selezione, la maturazione, l’appassimento, la vinificazione, l’affinamento, l’assemblaggio ed infine l’imbottigliamento. L’Amarone Riserva De Buris è la reinvenzione di un grande rosso. Un fil rouge tra tradizione, territorio e vino.

Donnafugata: la celebrazione della Sicilia nella sua autenticità

Donnafugata, simbolo dell'eccellenza vitivinicola siciliana, celebra l'intramontabile storia del Gattopardo. Da questa sinergia nasce un'esclusiva special edition di Mille e una Notte. Proprio come la trama della serie Il Gattopardo.

Viene prodotto con nero d'avola e una piccolissima parte di altri vitigni locali e affina per ben 13-14 mesi in barrique. Un mix intenso, speziato, fruttato, floreale dove ogni bottiglia racconta una storia che viaggia attraverso i paesaggi della Sicilia, in uno scenario senza tempo, trasformando ogni sorso in un viaggio attraverso le radici più profonde dell'isola.