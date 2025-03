Polka dot, fascino senza tempo

Micro o macro, ordinati oppure scomposti. Un visibilio di puntini stravaganti. La stampa polka dot è tra le più chic e iconiche di sempre. È adorabile tutto l’anno, ma nella bella stagione diventa un must have che porta nel guardaroba uno spirito giocoso, travolgente. Da Jacquemus a Moschino, da Acne Studios a Valentino passando per Nina Ricci, sono in tanti ad averla scelta come protagonista delle proprie collezioni.

Per la primavera-estate 2025 i pois tornano con abbinamenti sorprendenti, a metà tra spirito cartoon e una femminilità esuberante. Ecco allora gonnelline leggere, bluse impalpabili, shorts e vestiti “vintage inspired” con bolli – anche applicati - che sono garanzia di charme.

Emblema dello stile bon ton per eccellenza, i pois sono davvero un classico. Comparsi oltre un secolo fa sulle gonne della danza polka, da allora sono sinonimo di leggerezza, allegria, buonumore. Popolarissimi negli Anni '50 e '60, sono diventati poi un cult degli Anni '90 quando Julia Roberts in Pretty Woman, con eleganza sopraffina, ha sfoggiato un abito marrone con stampa polka dot nella memorabile scena della gara di polo. Stagione dopo stagione, vengono sempre rivisitati dagli stilisti. La combinazione evergreen è quella black&white o viceversa, white&black. Se portati in total look, danno un aspetto ladylike irresistibile e sofisticato. Ma basta anche un dettaglio, come per esempio, un foulard per dare un twist al look.