Milano Fashion Week, il backstage con Myss Keta e Rose Villain. Siamo stati da Genny e Blumarine

Behind the scenes alla Milano Fashion Week 25/26. Ovvero dietro le quinte di quel che accade sulla catwalk. Prima che le modelle con le loro gambe chilometriche calchino la passerella, prima che tutte le attenzioni siano concentrate sulle magiche creazioni degli stilisti, prima che le super star sedute in front-row si contendano i flash.

Siamo stati a zonzo per i cortili milanesi a respirare l’atmosfera glam delle sfilate. Sembrano set fotografici. Tutto è un gran fermento. Gente che va, gente che viene. Nell’aria si respira elettricità. Si fanno incontri interessanti. Come Rose Villain, inconfondibile fatina rock dai capelli turchese o Myss Keta, la rapper con attitudine punk che usa la parola con provocazione e intelligente ironia. Sono da Blumarine e presto assisteranno alla prima collezione firmata David Koma, nuovo direttore creativo del brand. Da Genny, invece, la stilista Sara Cavazza Facchini è attentissima agli ultimi dettagli per la sfilata che, scopriremo, sarà un'onorificenza alla forza delle donne.

Il backstage è un mondo a sé. Prova abito, brief sul ritmo della camminata da tenere in passerella, caffè, consigli, shooting e, soprattutto, trucco&parrucco. L’hair&make up è fondamentale, completa lo stile che ammireremo in passerella.

Ci si complimenta a vicenda per il look, ci si aiuta a chiudere una zip... L’ambiente è quasi quello di una festa in maschera: l’ennesima riprova che il vestirsi, se condiviso, è un atto gioioso. Pronti? Musica, luci. Via… si va in scena!