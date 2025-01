L'arancione, il colore vitamina che accende la primavera

La primavera-estate è all’insegna del colore del tramonto. L’arancione ha spopolato nei defilé primavera-estate 2025, dai total look agli accessori.

Abbinato al bianco e al grigio per effetti più tenui o al blu elettrico e al viola per un effetto choc, è il colore feticcio delle collezioni per la bella stagione.

Associato all’ottimismo e alla creatività, con nuances più accese ma anche tenui, questo colore porta grande vitalità all’interno dei guardaroba, con camicione lunghe da indossare più o meno sbottonate, chiodi di pelle dal taglio maschile, completi luminosi e texture leggere che accarezzano il corpo.

Una tonalità dalle vibrazioni energizzanti, per chi vuole farsi notare, che spinge alla socializzazione e stimola la produttività. Pura vitamina à porter.